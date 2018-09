Renato Sanches marcou na Luz e foi aplaudido: "Eu não sou um adepto, faço parte da família do Benfica e é assim que eles me tratam"

Regressar à Luz como titular do Bayern

"Para mim, é um grande orgulho representar o Bayern Munique, como foi fazê-lo no Benfica. Porque joguei quase dez anos cá e é o clube do meu coração. Foi um momento muito agradável para mim e para a minha família estar neste jogo da Liga dos Campeões, contra o Benfica. Mas o mais importante foi vencer. Todos os jogos vão ser difíceis, é a Liga dos Campeões, por isso temos de continuar a trabalhar e a fazer o nosso melhor."

Os aplausos dos adeptos do Benfica

"Eu não sou um adepto, faço parte da família do Benfica e é assim que eles me tratam. Agradeço muito todo este apoio que me dão e têm dado ao longo de todos estes anos. Tenho vindo a trabalhar bem e estou contente por ter sido o melhor em campo, mas ainda tenho de trabalhar muito."