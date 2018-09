Renato, o socialmente adaptado

É rocambolesca, mesmo que romanticamente bonita, a estória de um rapazito que, em questão de meses, aproveita as circunstâncias e se vê a jogar como titular na equipa com mais adeptos de Portugal; é convocado para a seleção; com ela ganha um fabuloso (de fábula, mesmo) Europeu; e muda-se, depois, para o Bayern de Munique, clube ao qual toda a descrição sobre a sua grandeza cai de forma redundante.

De tão rapazito de bairro que era, custa-lhe as tantas coisas novas. O clima, as pessoas, a língua, a cidade, o país e os hábitos que o rodeiam, manigâncias de cariz social que o condicionam no campo, como teoriza Nico Kovac, o simpático treinador que o faz Renato Sanches ser titular quando o, aparentemente, recomposto futebolista já não jogava por clubes desde 27 de janeiro, nem começava um jogo pelo Bayern desde há duas épocas.

Disse esse treinador que Renato está a evoluir e a mudar para melhor, mais confiante, talvez em paz consigo mesmo no meio de uma equipa que, altamente pressionada, fora de sua casa, é capaz de fazer um golo a partir desta situação:

Kimmich, o lateral direito, está encostado à própria linha de fundo e com um adversário nas costas, tem a calma para simular um chutão, ficar de frente para o campo, levantar a cabeça e os olhos, esperar pela equipa que se dá a ele e à saída apoiada de trás, e ver um homem livre, à entrada da sua área, ao centro do campo, e picar um passe para onde a ortodoxia ordenaria que não se passasse a bola pelo ar.

O passe cai em Renato Sanches, o retornado menino prodígio, que acelera para conduzir a bola até a libertar em Ribéry, o extremo que a cruza para Lewandowski, o avançado que, na área, termina a jogada como um defesa a iniciara - com toda a calma existente no mundo para sentar Grimaldo com a receção e rematar o golo ao segundo toque.

É um golo de calma, técnica, jogadores a mexerem-se e a procurarem o terceiro homem livre nas jogadas, de a bola sair da pressão num canto do campo e uma equipa a levá-la ao canto oposto com dois ou três toques de cada vez.

Durante a meia hora inicial do jogo, os alemães capazes são de replicarem a jogada algumas vezes, não a tanta largura e sem finalizarem de igual forma. O Benfica deixa a bola em Boateng e Hummels quando o Bayern quer construir coisas e sofre porque, bem escritas as coisas, estes centrais são dos melhores que há a viverem e improvisarem com a bola, em caso de necessidade.

Mesmo com as linhas de passe para os médios e extremos fechadas, num primeiro momento, eles, sobretudo Hummels, batem Seferovic ou Salvio, obrigam Gedson a sair da posição, e todo um desequilíbrio coletivo era provocado quando um dos centrais germânicos se desenrascava deste frágil bloqueio. Por isso, ao golo que surge aos 10’, vem depois a parada que Odysseas faz no um-para-um com Robben (16’), por não se deixar cair, e um remate rasteiro de Ribéry (16’), ao ludibriar dois pares de pernas enquanto cortava da esquerda para o centro.

O Bayern, pressionando a defender e jogando curto e apoiado a atacar, como um bloco unido, tornava sempre falível a maneira com que o Benfica tentava fazer coisas com a pouca bola que tinha. Porque era sempre a mesma - pelas laterais, sobretudo com Grimaldo, procurando tabelas entre defesa e extremo para fixar adversários, com a ajuda de um dos médios interiores.

Era muito pouco. Apenas remataram à baliza (22’) quando Hummels meio que falhou na bola, ao tentar aliviá-la, e Salvio a recolheu, o mesmo argentino que voltaria a rematar na ressaca de um cruzamento resgatado por Pizzi, que cruzou (28’), na área, para trás. O Benfica só conseguir tentar acertar na baliza de Manuel Neuer na sequência de erros dos alemães no seu próprio campo - não da sua produção própria.

PATRICIA DE MELO MOREIRA

Por outras palavras, o Benfica era limitado pelas suas próprias limitações de jogo.

A constante tentativa de ganhar metros, com a bola, apenas pelas laterais, eram previsíveis e uma resposta demasiado curta para a forma como a equipa era quase sempre batida por um primeiro passe rasteiro, e vertical, dos centrais alemães. Ter o olho, o posicionamento e a intensidade de Fejsa nas alturas de recuperar a bola não chega. Muito menos é suficiente a maneira coletiva de atacar tenha o avançado, apenas, como um alvo de cruzamentos para a área, sempre que esse avançado não se chama Jonas, ou joga como o brasileiro joga.

A primeira vez que nos pés de Seferovic entrou um passe rasteiro e forte, vindo de trás, para ultrapassar linhas de pressão usufruindo do avançado como referência, aconteceu aos 77’.

Bastante depois de o Bayern calmo e composto recuperar uma bola perto da sua área, entregá-la a Renato Santos e ele, ao segundo toque, explodir na arrancada com que evadiu as tentativas frustradas de falta de Cervi e Pizzi, banalizou a ausência de pernas de ambos e avançou 40 metros no campo com a bola. Livrou-se da pressão, sprintou, bateu linhas, fixou um central, deu a bola que de Lewandowski foi a Ribéry, para depois ser cruzada por James e cair no remate de Renato (54'), na pequena área.

Foi ovacionado pelo estádio.

Nunca o ainda miúdo marcara pelo clube alemão, jamais se vira ele a ter tanto impacto num jogo pelo Bayern, mas conseguiu simplificar o seu jogo a poucos toques por cada momento em que tinha a bola. E às oxigenantes conduções de bola que, ironicamente, tão reconhecido o tornaram, no Estádio da Luz, há três épocas.

Foi com os dois golos feitos e sofridos que o Benfica reagiu, embora na situação que mais encurta diferenças no futebol. Um livre cruzado por Pizzi chegou à cabeçada de Rúben Dias, desviada pela parada do jogo de Neuer. No canto, Jardel também rematou, mas às mãos do guarda-redes alemão.

A quebra na intensidade dos alemães, misturada com as entradas de Gabriel e Zivkovic, ainda dariam ao Benfica remates de fora da área - do brasileiro, de Seferovic e de Grimaldo - que falharam a baliza ou acertaram em corpos germânicos. À falta de chegada à área, agravada pela saída de Pizzi, o único médio que se aproximava das laterais para formar triângulos de passe que saíssem dos cercos alemães, tentava-se de longe. E as jogadas associativas e apoiadas do Bayern, com acelerações repentinas de um extremo, ainda resultariam em oportunidades para Gnabry e Robben forçarem outro resultado.

O Benfica perdeu contra o único adversário que era, e será, aceitável perder no grupo (os outros, estão nos 3-0 com que o Ajax venceu o AEK de Atenas). A sua dependência no jogo por fora acentuou a sua previsibilidade e mais notória ficou a ausência de ligação com o avançado contra um adversário maior, mais forte e com melhores jogadores que, por lógica, melhor farão as coisas simples do futebol.

Jogadores no meio de quem Renato Sanches nunca pareceu tão apto para estar, consistentemente, como parece agora, sortudo nos azares que lesionaram Thiago Alcántara e Tolisso, sim, mas crescido com um treinador que teve a paciência para com ele lidar e entender que "o problema não era de futebol, era social". Explicou Kovac, um croata, que "não se pode tratar um estrangeiro como se trata um jogador alemão, porque ele reage de forma diferente".

Socialmente adaptado, e compreendido com paciência, Renato poderá reagir sendo futebolisticamente relevante - ou decisivo, como o foi.