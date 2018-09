Rui Vitória: "Foram pormenores que fizeram a diferença. Não 'matámos' dois lances muito idênticos"

Como analisou o jogo e a derrota

"Queríamos vencer, como queremos vencer todos os jogos. Fizemos um jogo dentro do que tínhamos falado - que era sermos uma equipa determinada, a jogar no campo todo e a dividir o jogo com o Bayern. Mas esta equipa tem capacidade e vai lutar pelo apuramento, isso é inegável.

Acabámos por ser penalizados em dois lances muito idênticos que, normalmente, não permitidos que os adversários façam. Não diria que foram erros, mas não matámos, no sentido figurado, a jogada, permitindo ao adversário sair de uma zona muito recuada. Mas estamos a falar de jogadores de enorme qualidade que têm estes argumentos e soluções para sairem de situações apertadas.

Podíamos ter entrado no jogo, porque tivemos a nossas bolas e fizemos 14 remates, como creio fez o Bayern. Eles não tinham sofrido, até à data, 14 remates num jogo. Esta é uma das equipas mais fortes na Europa. Foram pormenores que acabaram por fazer a diferença."

Sobre Renato Sanches, o homem do jogo

"Nós não ganhando, que tenha ele sorte. No fundo, ele mostrou aquilo que aprendeu na formação do Benfica e o que fez o Bayern se enamorasse por ele. Espero que possa ir jogando nesta equipa, o que não é fácil.

Que este golo o possa elevar a um patamar de rendimento elevado."

O apuramento

"Temos a noção que o Bayern está acima das outras equipas. Domina todos os momentos do jogo e está preparada para tudo. É uma equipa forte e não é por acaso que ganha, consecutivamente, o título na Alemanha, e também não é por acaso que chega muito longe nesta competição, quase com os mesmos jogadores.

Este jogo já acabou e faltam os outros cinco jogos. Contra as outras equipas, com o trabalho que temos vindo a fazer e a forma como nos apresentámos hoje, é inegável que o Benfica tem capacidade e vai lutar por este apuramento."