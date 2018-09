Benfica-FC Porto à porta fechada? Pode acontecer

Há duas semanas, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol tinha castigado o Benfica, o Sporting de Braga e o Paços de Ferreira com um jogo à porta fechada, devido ao comportamento do público em jogos da época passada. O Paços foi o único a acatar e a cumprir o castigo, enquanto que Benfica e Braga tiveram a decisão suspensa de forma automática, depois de apresentarem recurso.

Contudo, esta terça-feira, o Conselho de Disciplina (CD) rejeitou os recursos apresentados por Benfica e Sporting de Braga, o que significa que os próximos jogos em casa de ambos os clubes - Benfica-FC Porto e Braga-Rio Ave - deverão ser realizados à porta fechada.

O Benfica apelidou a decisão do CD de "enorme gravidade", em comunicado, e anunciou que irá avançar "de imediato com o devido procedimento cautelar, junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), com vista à suspensão dos efeitos da decisão em causa e posterior impugnação da mesma."

O recurso, por si só, não tem efeitos suspensivos relativamente à decisão, daí que o clube da Luz tenha apresentado uma providência cautelar ao TAD. Caso seja aceite, a providência permitirá ao Benfica adiar o caso - e abrir o estádio no clássico.