Benfica suspende venda de bilhetes para o jogo com o FC Porto

A venda de bilhetes para o clássico Benfica - FC Porto foi suspensa no início da noite desta terça-feira, de acordo com uma nota à imprensa publicada na página oficial do clube da Luz. A partir de amanhã deveria já ser possível adquirir bilhetes para o jogo que se realizará a 7 de outubro.

No comunicado divulgado pelos encarnados, fica claro que a decisão se prende com a decisão do Conselho de Disciplina da FPF da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que recusou os recursos apresentados por Benfica e Sporting de Braga, contra os castigos de um jogo à porta fechada aplicados a cada uma das equipas por mau comportamento das suas claques.

"Em face da decisão hoje tomada pela Federação Portuguesa de Futebol, através do Conselho de Disciplina, de considerar improcedente o recurso do castigo aplicado de um jogo à porta fechada no Estádio da Luz, a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa todos os Sócios e adeptos que decidiu suspender a venda de bilhetes programada para se iniciar amanhã, quarta-feira, referente ao próximo jogo no Estádio da Luz, o Benfica-FC Porto do dia 7 de outubro a contar para a Liga NOS", refere o comunicado.