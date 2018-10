Rui Vitória e o favoritismo na Champions: “Mal seria se a equipa contrária não pensasse que o Benfica tem capacidade para vir aqui ganhar”

Conti em discurso direto

Titularidade

"As expetativas são as melhores. Desde que cheguei [ao Benfica], deram-me sempre muita confiança. Se quiserem que jogue, tentarei agradecer em campo a essa confiança. Um jogador sonha com este tipo de partidas e esperemos que corra tudo bem."

A expulsão contra o Chaves

"Ninguém gosta de ser expulso mas isso já passou, esta é outra prova, não tem nada a ver. Preparámos o jogo de outra forma e se jogar irei responder dentro de campo. As questões grupais são muito mais importantes do que as questões individuais, representamos uma instituição muito grande."

O compatriota Ponce é avançado do AEK

"Conheço o Ponce, sim, quando jogava no Newell's jogámos um contra o outro. E nós conhecemos todos os rivais com quem jogamos. Temos de estar concentrados e com muita ambição para vencer."

A lesão de Jardel permite a Conti jogar

"Creio que todos os jogadores se preparam para espodner quando têm uma oportunidade. Neste caso é por causa da lesão de um companheiro. Espero que não notem a ausência dele e que façamos um grande jogo."

Rui Vitória em discurso direto

O treinador do AEK disse que o Benfica era favorito

"Não ligo a essas questões do favoritismo. Estamos a falar de um jogo da Liga dos Campeões, são duas equipas que querem pontuar e ganhar o jogo. O AEK joga em casa e está a fazer um início de temporada positivo. Não vivemos com essas questões, vivemos com pragmatismo. Da nossa parte está uma equipa que sabe do seu valor, sabe da importância de um jogo da Liga dos Campeões e sabe que tem capacidade para ganhar. O resto é conversa."

Quem vai jogar ao lado de Rúben Dias?

"Não vos vou adiantar ainda porque nestas questões até ao últmo momento... Não o tenho feito antes e não vou fazer agora. Entrará de certeza absoluta um jogador que tem capacidade. Alguns jogadores ainda não entraram na equipa de início porque não surgiu a oportunidade. Às vezes o azar de uns, por assim dizer, é o início até de uma carreira para outros dentro de um clube. Claro que preferia ter todos disponíveis, mas, não estando, há soluções."

As oito derrotas consecutivas na Champions fazem mossa? E já há quem esteja a pensar no clássico de domingo conta o FC Porto?

"Eu olho muito para o presente e o presente é uma equipa que começou a trabalhar no final de junho e já fez quatro jogos de contexto difícil na Liga dos Campeões. Já ganhámos duas eliminatórias. Ir buscar o passado vale o que vale. Estamos perfeitamente preperados para o jogo e estamos cientes da responsabilidade que é um jogo da Liga dos Campeões. Olhamos para o jogo assim. Pensando só no presente. E esta resposta entronca já na pergunta seguinte. Cada um de nós tem uma mente e não sabemos como é que o ser humano funciona mas tem sido apanágio da nossa forma de trabalhar pensar no presente, não no passado e no futuro. É viver cada momento da nossa vida, não há outra forma de estar. Não vale a pena abordar o jogo de domingo, não faz parte da minha forma de pensar."

Há mais pressão depois do empate em Chaves?

"Pressionado sinto-me sempre, porque represento este clube. Mas no sentido mais negativo do termo, isso não sinto de todo. A nossa missão é lutar até à exaustão por ganhar. Não podemos andar para trás, por isso é andar para a frente. Nós só podemos controlar aquilo que vamos vivendo, momento a momento."

Nem AEK nem Benfica venceram o primeiro jogo na Champions

"Nós vivemos isto de forma muito natural. Há um segundo jogo e as duas equipas acreditam nos valores que têm e vão para o jogo com uma vontade muito grande. Estes cinco jogos serão muito bem disputados e haverá sempre a pressão para ganhar. Qualquer que seja o resultado amanhã, teremos mais quatro jogos pela frente e acreditamos nas nossas capacidades. Mal seria se a equipa contrária não pensasse que o Benfica tem capacidade para vir aqui ganhar."

Salvio vai jogar?

"O Salvio veio, vieram 22 jogadores, todos os disponíveis para competir vieram. O Salvio está pronto para ir a jogo. Amanhã veremos. [risos]"