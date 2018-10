O Alfa e Ómega do Benfica

O que é a “experiência”?

É um chavão, por demais dito e rebatido e, de tão falado que é, vai engrandecendo com o tempo. Quanto maior fica, mais coisas que não sabemos bem quais são vão entrando nesse lugar-comum, que muitas vezes também é a muleta que nos livra de tentarmos perceber, ou arriscar explicar o que, de facto, está por trás de outras coisas que vemos a acontecerem no campo. Como se fosse um fim para tudo.

Vem a experiência à baila neste AEK-Benfica devido ao palavreado que se extrai dos números tem dentro: o grande, barbudo e ucraniano central Dmytro Chygrynskiy, que se tornou conhecido quando Guardiola anti-naturalmente o foi buscar para o Barcelona, já lá vão os anos, tem mais jogos (24) na Liga dos Campeões do que os restantes titulares na equipa grega, que se estrearam todos, apenas esta época, na competição da bola estrelada.

E eu e vocês, que presumo também estejam a ver pela televisão, ouvimos repetidamente a experiência, ou algum derivado da palavra, ser atirada enquanto em Atenas arranca um jogo em que os primeiros cinco minutos são ressaltos de bola, chutões nervosos para a frente, pelo ar, pontapés de quem não ouve o que quem joga na mesma equipa lhe diz, ou jogadores a não pararem uma fração de segundo, para levantarem os olhos da relva.

Nesta bagunça de maus tratos à bola surge, à primeira jogada de combinações e mais do que cinco passes ligados, um golo, quando ao cruzamento de Grimaldo, que é cortado de qualquer forma na área grega, é sucedido por um remate forte e à força de Gedson, defendido para a frente pelo guarda-redes. A fortuna da recarga vai ter com Seferovic, cujo pé esquerdo encontra a baliza.

Dali até Pizzi, à direita, receber a bola que é travada por Salvio num ataque rápido, tocada num triângulo feito com André Almeida, a circular com jogadores a mexerem para os adversários se desposicionarem, demora nove minutos. O médio cruza largo, ao segundo poste, a bola ressalta na relva e vai para à cabeça de Grimaldo. É o 0-2 em 15 minutos - e, presumivelmente, lá vem a experiência de novo.

Mas o que é, afinal?

Pode ser a calma que se tem perante as circunstâncias, por já não serem novidade e os jogadores já as terem vivido, porque qualquer coisa tida e repetida torna-se banal na forma como a sentimos. Pode ser o hábito de jogar a um certo ritmo, sob certas brasas, contra certo nível de adversários que, no caso, apenas se encontra na Liga dos Campeões. E pode, também, ser uma palavra que encapsula uma verdade que não é absoluta, dado que isto é futebol, mas que é verdadeira muitas vezes: quem tem melhores jogadores, e quer jogar melhor, está mais perto de ganhar.

GEORGIA PANAGOPOULOU

E o Benfica, que tem Pizzi, Rafa, Grimaldo e Gedson juntos, perto da bola, durante muito tempo, tem mais bola que o AEK, joga mais no meio campo grego, troca mais passes e sabe o que tem de fazer para controlar o ritmo e obrigar os adversários a mexerem-se, sem que precise de muito para o lograr. Além dos golos, o Benfica tem dois cantos que quase dão outros e um remate arqueado de Pizzi.

O contido, mecânico e previsível AEK, limitado pelas próprias capacidades, não inova nas tentativas e apenas tentava explorar a profundidade nas costas da defesa do Benfica com bolas longas, partidas dos extremos, que sempre iam pedir passes ao centro para receber, virarem-se e procurarem os laterais abertos. Sempre. É assim que Klonaridis remate um balão para a bancada, a cruzamento de Bakakis, ou que uma bola de Hult é dividida por Odysseas e um grego, na pequena área.

O jogo estava controlado, embora não dominado, mas, sobretudo, o Benfica não conseguia estar tranquilo. Mesmo com a badalada experiência que, supostamente, carregava a mais e, na prática, se desmentiu, no momento em que Rúben Dias encarou uma bola à altura da cabeça de forma intranquila, brusca, agressiva e imprudente. Esta conjugação de coisas más fê-lo pontapear a cabeça de um adversário, ver o segundo amarelo e reservar para a equipa uma segunda parte a jogar com menos um.

Um sofrimento anunciado, portanto.

O menos experiente AEK apoderou-se da bola e forçou, ainda mais, o encolhimento do Benfica, que teve tanto de natural e inevitável pela força da circunstância - jogar com dez e ter que estrear Cristián Lema ao de Germán Conti, dois argentinos que são o quarto e terceiro centrais do plantel -, como de quase auto-forçado por Rui Vitória, que deixou a equipa coxa ao tirar Salvio e deixar à direita um Pizzi viciado em olhar para o meio, a defender - e já foi tarde quando trocou o português para ter Alfa Semedo ao lado de Fejsa.

Aí passou a ter os pulmões, a corrida e a agressividade a apertar de Gedson, à direita. Qualidades que já estavam fatigadas e, sobretudo, que eram insuficientes quando se pensa que uma troca de jogadores na posição pode ser a solução para um problema que se devia resolver em coletivo, como equipa. Apertando o adversário que tinha a bola, obrigando-o a decidir rápido e mal, não deixando tanto espaço para ser coberto apenas por um jogador.

PANAGIOTIS MOSCHANDREOU

Esse problema era o AEK puxar, sempre, o extremo Mantalos para o centro, deixando espaço para Hult: o lateral esquerdo pisava a linha à espera de um passe que rasgasse o espaço por fora, ou por dentro, de André Almeida, desapoiado e com os olhos fixados apenas na bola, a defender. Foram bolas caçadoras da profundidade, para o sueco, que massacraram o Benfica e deram o 1-2 a Klonaridis, e o originaram o canto que deixou o mesmo grego bisar.

Os gregos trocaram a bola de forma até lenta e com os jogadores estáticos, pelo meio do campo, até acelerarem um passe para Hult e fazerem-no parecer um lateral a jogar abaixo das suas possibilidades. O sueco teve umas dez bolas para fazer chegar à área, com perigo. As que não o usaram como maior fonte de ameaça, foram paradas por Odysseas Vlachodimos, o melhor jogador do Benfica em Atenas.

Os encarnados, vivendo encolhidos, esmagados contra eles próprios, incapazes de ter a bola ou usá-la para algo que não o chuto aliviador, com as linhas demasiado juntas e Seferovic quase a extraditado para um jogo próprio e solitário, só aguentavam. Até ao momento em que do nada, literalmente do nada, Alfa Semedo apanhar uma bola a meio campo, acelerar uma ultrapassagem a dois adversários e rematar, à entrada da área, um rasteiro 2-3. Como se os deuses da Antiga Grécia tivessem sacudido o bolso das dádivas e lá restasse uma última, para o improvável cujo nome é a primeira letra do alfabeto grego.

Nada tem a ver com experiência.

Os 15 minutos seguintes foram a continuação do sofrimento, uma sina que confiava em duas linhas de quatro jogadores, coladas uma à outra, sem um remédio coletivo para condicionar as bolas para o espaço que André Almeida não sabia conter a Hult. Houve mais remates, mais perigo, mais apertos na área do Benfica, não houve mais golos. E, oito partidas volvidas, a equipa de Rui Vitória voltou a conseguir pontos na Liga dos Campeões, salva pelo médio que só tem jogado esta época para fechar, defender, apertar espaços e proteger a baliza própria quando já não é prioridade olhar para a dos outros.

Como o que arranca no Alfa (Α) termina no Ómega (Ω), há que acabar com o facto de, ao fim de 25 jogos na competição com este treinador, ainda ser tão custoso ver o Benfica (com ou sem a adversidade, sempre castradora, de uma expulsão) impor-se, controlar, dominar e superiorizar-se a uma equipa na Liga dos Campeões. Ter muitas coisas superiores é uma coisa, mas ser superior continua a ser outra.