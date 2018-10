“Salto mortal”, “acusação curta”, “Natal”, “geringfügigkeitsprinzip” e Sousa Cintra: o que diz a defesa do Benfica

Os três advogados escolhidos pelo Benfica para o representarem no âmbito do caso e-toupeira já deram entrada do pedido de abertura de instrução do mesmo. É um documento com 171 páginas a que a Tribuna Expresso teve acesso, e no qual a defesa encarnada rebate os argumentos do Ministério Público que, recorde-se, imputou 79 crimes a Paulo Gonçalves e 28 crimes à Benfica SAD. Diz assim: “a acusação é um salto no escuro [...], um verdadeiro salto mortal”, porque o Benfica “não teve conhecimento ou participação nos atos que são imputados a Paulo Gonçalves”. “Sejam os mesmos verdadeiros ou não (o que se desconhece, mas no que não se quer crer), e ilíticos ou não, e tenham os mesmos a explicação que tiverem, os mesmos não foram solicitados ou autorizados, nem sequer conhecidos, pela Benfica SAD”. Para todos os efeitos, Paulo Gonçalves mostrou sempre “competência e integridade” enquanto trabalhou para a Benfica SAD.

Mais ainda, lê-se no requerimento, os advogados do Benfica classificação de “ilógica e paradoxal” a ligação que o MP faz de Paulo Gonçalves à SAD. “Em nenhuma das situações que a acusação apresenta é narrado um facto que seja que traduza de que forma é que a Benfica SAD utilizou as informações alegadamente recolhidas. Não resulta da acusação em que medida constitui para a Benfica SAD um benefício. É ilógico e paradoxal que as entregas realizadas aos arguidos José Nogueira da Silva e Júlio Loureiro foram realizadas com o conhecimento do presidente da SAD e ao mesmo tempo ‘sem controlo, nem instituição de regras próprias’. Não consta qualquer pedido da Benfica SAD, junto seja de quem for, para prometer ou oferecer algo a qualquer agente desportivo”.

As prendas

De acordo com o documento a que a Tribuna Expresso teve acesso, os advogados do Benfica defendem que as camisolas e os convites que Paulo Gonçalves terá dado às toupeiras não constituem crime. “O contexto ético-social do sector de atividade no âmbito do qual é efetuada determina ofertas a um funcionário não serve de peso e medida para avaliar a sua desadequação”. E dá um exemplo: “[Embora] indesejáveis, sendo socialmente toleradas, como sucede nas épocas festivas do Natal e na Páscoa, se oferecem prendas a diversas autoridades públicas ou à professora do filho ou da filha”. E também uma expressão: “A doutrina da insignificância penal (geringfügigkeitsprinzip). [...] É facto público e notório nas diferentes modalidades desportivas, pelo mundo fora, a oferta de convites para assistir a eventos São produtos com um valor diminuto, sem nenhuma vantagem patrimonial relevante para o seu destinatário, cuja oferta é socialmente aceite e conforme aos usos e costumes”.

É aqui que entra o conceito de “adequação social” num determinado contexto. “Toda a máquina do Benfica incutiu a ideia de oferecer quantos bilhetes seja possível oferecer. Porque assim se motiva a equipa e se cria um bom ambiente”

Os crimes

A SAD encarnada está acusada de 28 crimes de falsidade informática, mas os advogados de defesa dizem que não é bem assim. Porque “falsidade informática” implica “que o agente tenha introduzido, modificado, apagado ou suprimido deles informação”.

As testemunhas

Um dos pontos do processo é o número de testemunhas arroladas pelos advogados do Benfica. São eles: Nuno Gomes, o ex-avançado encarnado, Luís Bernardo, diretor de comunicação do clube que também já desempenhou esta função no Sporting, Fernando Gomes, presidente da FPF, António Salvador, presidente do Braga, Júlio Mendes, presidente do Vitória de Guimarães, Pedro Proença, antigo mandatário jurídico de Bruno de Carvalho, e Sousa Cintra, que até há pouco foi presidente interino da SAD leonina.