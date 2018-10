A revolta de Rui Vitória: "Já começo a ficar farto. Sob o meu reinado, são seis títulos contra dois do FC Porto e do Sporting"

Quem vai jogar ao centro da defesa?

"Sobre quem vai substituir o Jardel, porque se lesionou, não vou dizer, porque os meus jogadores já sabem. Mas vai jogar quem acho que tem mais condições para ocupar o lugar. Gostava de ter toda a gente disponível, mas tenho duas ou três soluções, que não as vou dizer agora."

As ausências do clássico, dos dois lados

"Nunca penso muito nisso. Nós, treinadores, gostamos de ter toda a gente disponível, sobretudo quanto temos algumas rotinas em determinadas zonas do campo. Mas não vale a pena estarmos a sofrer com uma situação que não podemos alterar. Temos um plantel formado para estas situações."

Benfica nunca ganhou ao FC Porto com Rui Vitória

"Não tenho que sentir uma espinha atravessada. Sobre o meu reinado: nas provas que disputámos com o FC Porto, o Benfica tem seis títulos, o FC Porto e o Sporting têm dois cada um, isso é que é a verdade.

Já começo a ficar farto, confesso-vos, porque acho uma falta de respeito as intervenções que, muitas vezes, são feitas nestas questões, quando a gente quer ver o copo meio cheio, em vez de meio vazio. Sabe há quantos anos é que o Estádio da Luz foi feito? Há 15. Sabe quantas vezes o Benfica ganhou ao FC Porto? Três.

Isto é problema do Rui Vitória, do Jorge Jesus, do Quique Flores, do Camacho, do Fernando Santos, de todos os antecessores. A verdade é essa. E a verdade é que são seis títulos contra dois do FC Porto e do Sporting, sob o meu reinado. As pessoas passam por cima destas questões."

E a revolta

"Ainda aqui há dias estava a ver a história da Liga dos Campeões, que é formada há 25 anos, nesta formato, e sabem quantas vezes o Benfica passou a fase de grupos? Cinco. Se fosse fácil, tinha passado as 25 vezes, mas duas vezes foram comigo.

Portanto, quando se olha assim para estas questões, é porque se quer ver o copo meio vazio. E o outro lado do copo, não se quer analisar? É uma missão de toda a gente que está desse lado, do fenómeno jornalístico, que tem informação para dar.

O jogo com o Fenerbahce, há um mês, servia para ser mais um jogo em que não ganhámos na Liga dos Campeões - mas, quando ganhámos ao PAOK, esse jogo já não serviu. Têm ideia quantas equipas ganharam fora na última jornada da Liga dos Campeões? Duas, o Manchester City e o Benfica. A verdade nua e crua é esta.

Vão lá perguntar ao FC Porto se não queria ter seis títulos em vez de dois. E estou a dizer isto porque resolvo assim os problemas, não tenho qualquer problema em falar disto de só três vitórias em 15 jogos contra o FC Porto. Não se ganhava o tri há uma série de tempo, ganhou-se o tri.

Em 114 anos de história não se ganhou o tetra, e ganhou-se um tetra. Já não se jogava com tantos portugueses há vários anos. Jogadores para as seleções, vão lá averiguar há quanto tempo não havia tantos jogadores na seleção. E amanhã há três pontos para ganhar e vamos ganhá-los.

Respeito o trabalho dos meus jogadores, da minha equipa técnica e há uma coisa que vos digo - acredito piamente nesta forma porque, nos últimos anos, tem-se conseguido ganhar. É assim que gosto de estar na vida e assim vou continuar, porque os meus papás fizeram-me assim e é assim que não mudo. Não gosto de espalhafatos, mas alto, já chega de se olhar para o lado que se quer."

O 12º duelo com Sérgio Conceição

"Uma das coisas que fazemos enquanto treinadores é analisar adversário e um deles é a forma de pensar dos treinadores, evidentemente, porque cada treinador tem a sua forma de atuar em relação a determinados contextos e momentos do jogo. Faço eu e fazem os outros em relação a mim.

Estudo sempre, sei muito bem como cada um dos treinadores reage em determinadas situações, que substituições faz, como se processa a cabeça que está do outro lado. Essa análise eu faço."

O peso deste clássico

"Nunca podemos dizer qual é o jogo decisivo [da época]. São três pontos que estão em disputa com o adversário que, à partida, será direto. Há muito campeonato pela frente. Às vezes, faz-se um campeão, ou um derrotado, em 15 dias. Num minuto tudo se altera. Estamos a fazer o nosso processo, temos 13 jogos oficiais e uma derrota, com o Bayern de Munique."

As três vitórias em 15 jogos contra o FC Porto

"Nem nós intimidamos os outros, nem os outros nos intimidam. Há um jogo amanhã [domingo] e queremos muito ganhá-lo. Queremos os três pontos, seja contra quem for."

O último jogo em casa contra um rival

"Acha que estivéssemos à frente a pressão era diferente? A pressão é sempre ganhar. Isto é um clássico. Naturalmente que queremos muito ganhar, mas a pressão é natural. A pressão é jogo a jogo e a não há outra forma de encarar, mas nada de mais especial. Vamos ser concretos: é um jogo em que estão 11 de um lado e 11 do outro, vou tentar arranjar uns truques para dar a volta ao adversário, que vai fazer o mesmo."

Que FC Porto espera Rui Vitória (ou falar de futebol)

"Espero uma equipa que tem bons jogadores, obviamente. Que vai à procura de nos criar problemas na profundidade nas costas, o Marega pela direita e o Soares na frente; que tem uma construção, este ano mais elaborada do que em anos anteriores, com mais intervenção do Casillas na construção do seu processo ofensivo.

Com um Brahimi a vir para zonas interiores, com a bola controlada, e a partir daí estar de frente para a baliza, para ir para o golo ou para situações de último passe. Com uma defesa que está a jogar ligeiramente mais subida, em relação ao que fez no ano anterior, mais determinada e convicta, que temos de ter a astúcia para ver como vamos aproveitar.

Há uma série de aspetos de uma equipa boa que nos vai querer criar as situações que mencionei. Estas pequenas estruturas que existem dentro dos jogos, nós temos que as controlar - ou descontrolar dentro do adversário."