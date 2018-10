PGR esclarece que Luís Filipe Vieira não é arguido no caso dos emails

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, não é arguido no caso dos e-mails. Contactada pela Tribuna Expresso, a Procuradoria-Geral da República esclarece que há de facto um arguido no processo mas que não se trata do dirigente encarnado.

"Neste momento, o referido inquérito tem um arguido constituído, não sendo nenhuma das pessoas mencionadas na notícia", esclarece a PGR.

Esta manhã, o "Correio da Manhã" dava conta de que Luís Filipe Vieira era arguido, há quase um ano, por corrupção desportiva do caso dos e-mails, juntamente com Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do Benfica acusado no âmbito do processo E-Toupeira, Pedro Guerra, comentador desportivo, e Adão Mendes, ex-árbitro de futebol.

Segundo o matutino, esta informação constaria de uma certidão enviada para o processo que agora vai chegar à fase de instrução. No documento em causa, lia-se que a apreensão dos telemóveis e Ipads de Luís Filipe Vieira foi feita no âmbito da sua alegada constituição como arguido.