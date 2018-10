A caça do Benfica aos blogues: encarnados exigem à Google dados pessoais de quem partilhou informação do clube

O título do artigo não deixa de conter uma pontinha de ironia. “Benfica, a Big-Time Club, Is Going After Small-Time Bloggers”, em português qualquer coisa como “Benfica, um grande clube, está a ir atrás de pequenos blogues”. Na história, o “The New York Times”, um dos mais influentes diários do planeta, revela que os encarnados pediram à Google dados pessoais de vários bloggers que nos últimos meses publicaram informação e ficheiros confidenciais presentes nos e-mails roubados ao clube.

Mais: que a gigante norte-americana já contactou vários autores desses blogues, enviando em anexo a intimação que poderá levar à divulgação dos dados pessoais dos visados.

O “The New York Times” falou com o autor do blogue “O Artista do Dia”, que explicou ao jornal que em setembro, pelas 23h, abriu a caixa de correio eletrónico e nela encontrou uma mensagem dos advogados da Google, que explicava que o Benfica havia requerido que a empresa revelasse os seus dados pessoais, já que este havia publicado 13 artigos que continuam informação confidencial sobre o clube - “O Artista do Dia” está na plataforma Blogspot, que pertence à Google.

O diário explica então que o Benfica, que compara, à escala portuguesa, àquilo que são os Dallas Cowboys nos Estados Unidos ou o Manchester United em Inglaterra, mas com ainda mais poder, tornou o autor deste pequeno blogue num peão naquilo que é um escândalo muito maior e que se tornou “num embaraço para o clube”.

Fala também dos momentos de pânico que o criador do “O Artista do Dia” tem vivido, face ao clima de crispação e violência que o futebol português tem vivido. “Estupefacto, o blogger não conseguiu dormir depois de ler o email e o anexo - uma intimação do United States District Court para o Distrito Central da Califórnia. Quando a sua mulher e dois filhos acordaram no dia seguinte, ele não tinha pregado olho”, escreve o jornal.

Temendo o “ilimitado poder legal do Benfica” e também o que poderão fazer os adeptos mais fanáticos do clube caso a sua identidade seja revelada, o blogger acredita que a sua segurança está em perigo. “Eles podem ir ao meu emprego, não sei o que pode acontecer. E os meus filhos… eu penso em tudo isso”, lamentou ao jornal, que diz que, para já, a Google ainda não revelou qualquer dado ao Benfica, mas que teoricamente o pode fazer caso um tribunal assim o exija.

O blogger tinha até dia 8 para contestar a intimação, mas não cumpriu o prazo e está neste momento a analisar que próximos passos tomar - tal terá de passar por contratar um advogado nos Estados Unidos. De acordo com o “NYT”, o autor do “O Artista do Dia” enviou um “emocionado e-mail à Google, rogando-lhes para que não divulguem os seus dados pessoais ao clube”.