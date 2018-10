Benfica recorre de multa por música de tourada no clássico

O Benfica anunciou hoje que vai recorrer da multa de 765 euros por ter tocado o tema tauromáquico pasodoble'no final do jogo com o FC Porto, domingo, no Estádio da Luz, que os ‘encarnados’ venceram por 1-0.

Em comunicado publicado no seu sítio na Internet, o clube adianta ainda que vai recorrer da suspensão por um jogo imposta ao defesa argentino Cristian Lema, expulso por acumulação de cartões amarelos no clássico com o FC Porto, da sétima jornada da I Liga.

“Informamos que o Benfica apresentará os competentes recursos junto do Pleno do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol sobre os castigos aplicados ao jogador Lema e pela difusão de uma música no jogo realizado no Estádio da Luz no último fim de semana”, refere a nota.

O clube informa ainda que o Tribunal Central Administrativo Sul (TCAS) deu provimento ao seu recurso sobre o castigo aplicado pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) e Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a propósito de um processo aberto por comentários na conta privada do Twitter Benfica Press, revogando os castigos aplicados ao clube.

“De realçar que no recurso apresentado a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD tornou clara a diferença de tratamento e de decisão final, existente por parte do CD da FPF e TAD, sobre idênticas situações que envolveram outros clubes”, acrescenta o comunicado.

O Benfica informa ainda ter sido notificado na terça-feira pelo Tribunal da Relação de Lisboa de que o seu recurso contra a sanção pecuniária aplicada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) pelo comportamento dos seus adeptos obteve integral provimento.