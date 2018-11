Benfica faz apelo aos adeptos: “Não fechem a Luz”

Mais vale prevenir do que remediar. Depois do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ter condenado o Benfica ao pagamento de 20.081 euros em multas, na sequência da utilização de engenhos pirotécnicos nos jogos com o Moreirense, no Estádio da Luz (nona jornada), e com o Tondela, no Estádio João Cardoso (10ª ronda), o clube pediu aos adeptos para evitarem o uso de material pirotécnico.

Num comunicado publicado no site oficial do Benfica, o clube alerta que "qualquer deslize e nova reincidência pode implicar um jogo à porta fechada no Estádio da Luz", daí o pedido público aos adeptos.

No duelo com o Tondela, referente à 10ª jornada, o clube da Luz foi punido em 17.691 euros: 7650 euros dizem respeito ao arremesso de três tochas para o interior do terreno de jogo, que interrompeu a partida durante cerca de um minuto e meio; outros 7650 euros são referentes ao arremesso de outra tocha, na segunda parte; a parcela de 2391 euros diz respeito à utilização de um total de oito engenhos pirotécnicos.

Do jogo com o Moreirense resultaram sanções de 2390 euros: 956 referentes à entrada e permanência de materiais pirotécnicos no recinto e 1434 respeitantes à utilização de três engenhos do mesmo género.

O comunicado do Benfica

"Caros Benfiquistas, sócios, adeptos e simpatizantes.

Tem sido notável e incansável o apoio que a nossa equipa tem recebido da vossa parte, seja na Luz ou em qualquer dos estádios onde já jogamos esta época.

Um registo que merece um reconhecido agradecimento. Mas existe um apelo que temos de fazer. É responsabilidade de todos e de cada um de nós evitarmos que o Estádio da Luz seja interditado pelo uso de material pirotécnico, sejam tochas ou outro tipo de artefactos.

O uso deste tipo de engenhos nos últimos jogos, com o Moreirense na Luz e na recente deslocação a Tondela, levou a uma condenação e à aplicação de uma multa em 20 mil euros por parte do Conselho de Disciplina da FPF ao Benfica. Qualquer deslize e nova reincidência pode implicar um jogo à porta fechada no Estádio da Luz.

Apelamos e agradecemos o apoio incansável de todos, mas sem o recurso a qualquer tipo de material pirotécnico.

Temos de ter noção do que está em jogo e que esta é a melhor forma de apoiar a equipa. O nosso Benfica assim o merece!"