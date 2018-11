Rui Vitória sobre as críticas a Rui Vitória: “Garanto de uma forma vincada que o meu foco não é o Rui Vitória, é o Benfica”

Crise de resultados no Bayern de Munique

"Não alterou a preparação do jogo. Independentemente dos momentos que cada equipa atravesssa, olhamos para os jogadores e para o valor que têm. Esta [Bayern] é uma equipa de valor, de grande qualidade, independentemente do momento melhor ou pior. Temos é de ver onde podemos aproveitar alguma fragilidade. Temos de ser muito rigorosos do ponto de vista defensivo e saber o que fazer no ataque. Tenho noção de que do outro lado está uma equipa de enorme valor".

4-4-2 ou 4-3-3?

"Não vou dizer como é que vamos jogar, amanhã verão. Mas posso dizer em linhas gerais o que queremos: temos de ser uma equipa rigorosa do ponto de vista tático e sair rápido para o ataque - e e isso independentemente do 4-4-2 ou 4-3-3. Isso também pode causar alguma dúvida da parte do adversário. Temos de ser rigorosos do ponto de vista tático, depois saber por onde ir e a velocidade com que atacamos a equipa contrária".

Os elogios de Renato Sanches a Rui Vitória

"Vejo com enorme orgulho estes jogadores a brilharem em termos europeus. Aquilo que mais desejo é que tenham o maior sucesso. Fico contente que o Renato esteja a fazer este trabalho mas o mais importante é o Benfica. Amanhã é na união que todos temos de pensar. É fundamental estarmos unidos, fundamentalmente dentro do campo. E depois mostrar a qualidade que temos. Fico muito contente pelo trajeto do Renato, é um dos jovens jogadores que tive o privilégio de treinar".

Pouca coragem do Benfica na Europa?

"Não concordo com a observação que fez. Nós no Ajax tivemos muita coragem e cinco ou seis bolas de golo, mas infelizmente não concretizámos. No AEK também tivemos o jogo praticamente controlado mas depois ficámos com menos um jogador. No PAOK marcar golos... isso é sinal de coragem. Mas não vou por aí. Queremos é ganhar amanhã e estamos preparados. É difícil para nós e para qqualquer equipa europeia que aqui vem. Temos de ser rigorosos e obejtivos e claros nas ideias para o ataque".

Contestação a Rui Vitória

"Garanto de uma forma vincada que o meu foco não é o Rui Vitória, é o Benfica. é nisso em que me foco. Amanhã é um dia importante para nós. Mais do que questões de divergências ou contestação, é fundamental a união. É assim que conseguimos ultrapassar os obstáculos que temos pela frente. O meu foco é o Benfica ganhar".

Críticas a Rui Vitória na comunicação social

"Não vejo com muita intensidade aquilo que é a comunicação social, as pessoas transmitem-me. Não é por receio, é por uma forma de estar. Sou igual desde que aqui entrei. Sou uma pessoa tranquila e percebo perfeitamente os contextos que os treinadores vivem. É um desporto em que as emoções estão à flor da pele, tudo funciona à base da emoção. Percebo aquilo que as pessoas posssam pensar. O que digo é que sou o mesmo e trabalho da mesma maneira. Sou uma pessoa feliz porque sou um privilegiado e faço o que gosto, tenho um prazer enorme em treinar estes jogadores. Acredito que é assim que as fases menos boas são ultrapassadas".

Derrota por 0-1 contra o Bayern, há duas épocas

"Essa eliminatória foi interessantíssima de seguir. Ainda hoje tenho um resumo desse jogo e, do ponto de vista da riqueza tática, foi muito bem disputado. O caminho até aqui tem várias nuances, mas não vale a pena estar aqui a dissecar. A realidade é amanhã, estarmos a olhar agora para o passado não nos traz nada. O foco tem de ser o jogo de amanhã. É assim que nós pensamos."

Eficácia (ou falta dela) na finalização

"Nós nos jogos anteriores e fundamentalmente contra o Ajax tivemos uma data de oportunidades em que normalmente dá para marcar um ou dois golos. Não marcámos por variadíssimos aspetos, por questões mentais e uma pontinha de sorte aqui e ali, que isso também tem algum peso. Se tivermos amanhã as mesmas oportunidades, isso, em condições normais, dá golos. O importante é criarmos essas oportunidades e elas estão a aparecer. Isso treina-se, também é uma questão mental, mas também há jogadores que são finalizadores por natureza. Só para deixar bem claro: não estamos a defrontar uma equipa qualquer. Campeões do mundo, por exemplo. Estamos a falar de enormes jogadores. Derrotá-los é um enorme desafio para nós."

Estratégia mais ofensiva para um jogo decisivo?

"A nossa equipa sabe o que tem a fazer em cada um dos momentos. Não é perfeito e não corre sempre bem, mas sabemos o que temos de fazer. Temos de ser fortes nos quatro momentos do jogo. Contra estas equipas não há outro caminho. Não vale a pena pensar que vamos estar a atacar, a atacar, porque depois o adversário pode surpreender. É preciso ter energia e coração. Atacar muito? Mais do que atacar muito, quero atacar bem. Temos de ter esse aproveitamento".