“Perdido? Eu? Jamais”: Rui Vitória entre a felicidade, a bússola e as conversas diárias com Vieira

Vai pôr o lugar à disposição?

“Nesta altura, o importante é abordar a questão do jogo. Falo com o presidente quase todos os dias e falarei sempre. Agora, é focar no jogo, o resto é acessório. Não estivemos bem. A estratégia não foi operacionalizada, mérito do Bayern que foi superior.”

Mudava alguma coisa?

“Falar no final é, de facto, mais fácil. Eu tinha pedido uma grande organização defensiva e uma grande reação à perda da bola e agressividade. Antes do jogo, pensámos assim e escolhi os jogadores em função disso. O Bayern foi superior e nós tivemos dificuldades em suplantar isso.”

A bússola e a felicidade

“Perdido? Eu?, jamais. Feliz, sim, porque sou otimista. É neste momento que se vê o espírito de campeão. Por mais que custe, temos de estar todos unidos: jogadores, treinadores, adeptos, administração. A qualidade do Bayern está cá, apesar de não estarem num bom momento. O futebol é mesmo isto: não se controla um ou outro momento do jogo. Mas, analisando estas situações (golos de Robben e Lewandowski), há mérito dos adversários. Nós já mostrámos qualidade. Objetivamente, o que resulta deste jogo é a saída da Liga dos Campeões e a entrada na Liga Europa.”

Porquê?

“Porque fomos permissivos? Porque o adversário nos conseguiu bloquear em determinadas áreas do campo. Não fomos lúcidos. Mas vou analisar estas razões com os meus jogadores.”