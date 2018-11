O treinador que ninguém quer: Rui Vitória, um homem só

O ciclo começará e terminará com o mesmo rótulo, o de “não-treinador” e com a imagem do Ferrari imobilizado sem motor para voltar a pegar, depois de peões sucessivos e embates estrondosos de cada vez que tenta retomar percurso - como nesse arcade da década de 80 de nome “Out Run”, presente em praticamente todos os salões de jogos. Perante o amontoado de gente que protesta, Rui Vitória terá de dar a vez a outro. Agora, ou daqui a algum tempo, já que Luís Filipe Vieira terá arrumado temporariamente o chicote na gaveta (o presidente do Benfica fala às 20h, já depois do fecho desta edição do Expresso Diário).

O “não-treinador”, que teve forças para recuperar equipa, a “carteira profissional” e também, por cúmulo, o próprio apelido ao sagrar-se campeão duas épocas seguidas, acabará por sair sem glória e, muito provavelmente, com uma imagem que demorará a descolar: “o treinador de equipa pequena”. Ouviu-se isso muitas vezes e continuará a ouvir-se, porque ninguém muda de um momento para o outro.