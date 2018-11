Volte-face: Rui Vitória fica no Benfica. Luís Filipe Vieira dará conferência de imprensa esta tarde

Rui Vitória fica no Benfica e será o treinador da equipa no próximo jogo contra o Feirense, no Estádio da Luz. A informação foi confirmada ao Expresso por Luís Bernardo, diretor de comunicação do clube, que revelou, também, que o presidente Luís Filipe Vieira irá fazer uma conferência de imprensa esta tarde a explicar o sucedido.

Esta decisão, tomada após reunião entre Vieira, Vitória e o agente do técnico, entra em contra-corrente com a generalidade das informações que foram sendo veiculadas pelos órgãos de informação, incluindo a Tribuna Expresso, que deu como certa a saída do técnico do Benfica após os péssimos resultados alcançados nos últimos encontros, nomeadamente a derrota pesada contra o Bayern de Munique.

Vitória sobrevive novamente a uma crise de resultados, com Luís Filipe Vieira a manifestar o apoio ao técnico a quem a crítica e os adeptos apontam falhas técnicas na condução da equipa. Por outro lado, registe-se que o Benfica está a quatro pontos do líder do FC Porto, uma desvantagem recuperável, está vivo na Taça de Portugal e na Taça da Liga (na terça-feira defronta o Paços de Ferreira), apesar da queda para a Liga Europa.