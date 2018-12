O prometido é devido: 18 convocados e "nem mais um"

Reagindo ao vai e não vai de quinta-feira que o rodeou por uma nuvem de indefinição, Rui Vitória respondera, na sexta-feira, que ia mudar algumas coisas no dia a dia do Benfica: "Falo em estratégias mais operacionais. Por exemplo, para o jogo de amanhã vão estar 18 jogadores convocados, nem mais um".

Desta forma, todos os convocados iriam para o relvado, divididos pelos 11 que jogariam e os sete que ficaram a ver, sentados no banco de suplentes - abolindo o costumeiro facto de alguém ser preterido e ter que se sentar no alto da bancada do estádio.

E o prometido foi devido. São 18 os jogadores convocados para o encontro contra o Feirense, desta tarde.

Depois de cumprir dois jogos de castigo a nível interno e um na Liga dos Campeões, o capitão Jardel regressa às escolhas do treinador Rui Vitória, sendo a única entrada na lista em relação à derrota com o Bayern Munique (5-1).

O argentino Conti, que foi titular em Munique, saiu da convocatória, tal como o guarda-redes Bruno Varela, os defesas Corchia e Lema, e o avançado Castillo.

Tal como havia anunciado na véspera, Rui Vitória apenas chamou 18 jogadores, numa lista na qual ainda não está Salvio, ainda a recuperar de uma lesão muscular na zona abdominal.

O Benfica, quarto classificado, recebe hoje, às 18h, o Feirense, 15.º, com nove, numa partida que será arbitrada por Rui Costa, da associação do Porto.

Lista de convocados do Benfica:

Guarda-redes: Svilar e Vlachodimos.

Defesas: Grimaldo, Rúben Dias, Jardel e André Almeida.

Médios: Fejsa, Gabriel, Cervi, Alfa Semedo, Zivkovic, Krovinovic, Pizzi, Rafa, João Félix e Gedson.

Avançados: Jonas e Seferovic.