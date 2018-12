Rui Vitória e os quatro objetivos alcançados pelo Benfica

Boa exibição

"Gostei da exibição. Gostei também porque este era um jogo em que nós, acima de tudo, tínhamos de controlar muito bem a partida e isso foi conseguido. Havia vários objetivos neste jogo. Fundamentalmente jogámos com quatro jogadores da formação do Benfica. Ganhámos e sabíamos que a vitória nos colocaria em 1.º lugar, independentemente de marcarmos muitos ou poucos golos e por isso o importante era ganhar"

Objetivos

"Temos um jogo já no sábado o que nos dá apenas dois dias para descansarmos. Gostei dos jogadores que entraram e há que ter esta condescendência para saber que alguns não têm ritmo de jogo e têm de o ganhar. Este onze foi a pensar em, primeiro, ter segurança para ganhar o jogo, em trabalhar as rotinas defensivas, e por isso jogamos com a linha defensiva que tem jogado, com a exceção do Grimaldo. Depois também em fazer descansar alguns jogadores e dar ritmo a outros. Nesse sentido os objetivos foram alcançados e gostei da forma como os jogadores mais novos jogaram, não sendo aquilo que nós queremos em velocidade"

Paços

Mesmo perdendo algumas peças, esteve sempre muito bem organizado. Todas as equipas do Vítor são assim e isso valorizou ainda mais a nossa vitória

Final four

Vamos às Aves a pensar na final four, até porque o Aves tem o mesmo objetivo, com certeza. Mas agora temos de nos focar nos jogos que temos até lá