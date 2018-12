Rui Vitória e os erros de arbitragem: "Acredito que a classificação fosse diferente. Mas não me vou pronunciar sobre isso"

Mercado de janeiro e possíveis reforços

"Pensava que essa conversa ia chegar mais tarde. Há sempre um conjunto de jogadores que entra e sai. Isso não me guia nesta altura, o meu foco fundamental é o jogo de amanhã e o ciclo que vai haver. Em janeiro logo se vê. Pensamos nisso, porque é uma janela, mas não agora. Não é isso que me guia."

Sente-se testado a cada jogo?

"Não sinto isso, não sinto que esteja a ser avaliado. Mas estar a representar um clube desta dimensão... a pressão que sentimos é sempre a mesma. É um clube ganhador, que quer ganhar sempre e portanto não muda nada. A minha vida, a nossa vida, é esta. É ir para os jogos com convicção de ganhar".

Acredita que a classificação seria diferente sem erros de arbitragem?

"Acredito, mas não me vou pronunciar sobre isso. O Benfica já fez o que tinha a fazer e tem pessoas a tratar desses asssuntos. Noutras alturas talvez seja eu a pronunciar-me, agora não. Mas acredito que a tabela fosse diferente [sem erros]. Ficamos assim."

Momento positivo depois da crise

"Ninguém sai de um estado menos positivo com um estalar de dedos. Temos confiançaa no que estamos a fazer. Não é por ganhar dois jogos que isso altera a minha forma de pensar. Estamos mais perto de vencer, mas não é agora que ficou tudo bem. Antes também fizemos coisas positivas e algumas coisas menos positivas".

Ferreyra é carta fora do baralho?

"Não é uma carta fora do baralho. Não há nenhuma carta fora do baralho na minha equipa. A qualquer momento qualquer jogador pode ser chamado à titularidade. Temos jogadores de qualidade com várias alternativas e temos de escolher. Temos quatro avançados e normalmente levamos três para a convocatória, há sempre um que fica de fora. É a vida da nossa profissão. Mas nenhum está fora do baralho".

Jorge Jesus concordou com permanência de Rui Vitória no Benfica

"Não vi a entrevista portanto não vou comentar algo que não vi."

Saídas e entradas no mercado de janeiro

"É evidente que nós, treinadores, pensamos nessas questões todas, mas ainda estamos a grande distância. Se calhar as transferências decisivas até se fazem a 31 de janeiro, faltam quase dois meses. Percebo que seja um assunto pertinente para chamar às capas mas não é isso que me guia nesta altura. Não seria de bom tom da minha parte estar agora a falar dessas questões. Mas é natural que haja mudanças na nossa equipa e nas outras."

João Félix cumpriu 90 minutos pela primeira vez, frente ao Paços de Ferreira, na Taça da Liga

"Cada jogador nosso e, fundamentalmente, os mais novos, tem um projeto. Passe esta imodéstia, tenho bem a noçã clara daquilo que os jovens precisam para se afirmarem. O João é um belíssimo jogador mas ainda tem de trabalhar. Quando o chamar sei que terá todas as condições para dar resposta. Mas está inserido num lote de cinco jogadores internacionais naquelas posições. Ele está a evoluir, tal como o Gedson, o Iuri, o Alfa - sei muito bem os percursos que tem de percorrer. No ano passado foi o Rúben. O João tem um enorme potencial e sabemos bem o que fazer com ele".