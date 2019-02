Bruno Lage: "Jogo importante, mas não determinante. Mesmo com 2-0 a eliminatória estava em aberto"

Alteração forçada

"Nos últimos 15 minutos senti necessidade de fazer mais uma substituição, mas já a tinha feito e talvez por isso demos ao Sporting algumas chances de reduzir o marcador. Mas é como lhe digo, perdi uma substituição, mas ganhámos um jogador. Tinha dito que os reforços estavam em casa e estou plenamente satisfeito com a entrada do Ferro"

O jogo

"Acho que a primeira parte foi equilibrada, mas a segunda parte acho que foi nossa. Tivemos oportunidades para acrescentar ao 2-0, não conseguimos e depois é ter a capacidade de termos o nosso jogo mais tempo. Começámos a não ter bola, a pressionar na emoção, demos espaço ao Sporting e numa transição nasce um bom golo"

Euforia?

"Era um jogo importante, porque vinha na sequência de um dérbi e era mais um dérbi. Euforia? Sentiu isso? Eu não senti, não tive a oportunidade de sentir até porque estivemos fechados a trabalhar, a evoluir, vi também um Sporting mais cauteloso, a tentar anular e fê-lo bem durante alguns períodos. Nós tentámos sair a jogar de outra forma. Vamos tendo os nossos momentos, mas o mais importante é jogo a jogo irmos consolidando aquilo que é nosso, às vezes nem sempre com a qualidade que gostaríamos mas temos de ficar satisfeitos. Mas como já tinha dito: era um jogo importante, mas não determinante. Mesmo com 2-0 a eliminatória estava em aberto”

Adeptos satisfeitos

“Sinto que as pessoas se divertem com o nosso jogo, mas tem de ser assim em todos os jogos, ainda para maisw o Benfica, que é uma equipa que tem de estar preparada para isso. As pessoas sabem que temos bons jogadores, que queremos formar e que temos uma belíssima equipa. E que tem de jogar desta maneira para os adeptos apoiarem”