Os ‘gémeos’ lá atrás e o foguete no meio-campo: o onze do Benfica

Bruno Lage fez as suas escolhas para o jogo desta tarde, com o Nacional, no Estádio da Luz, e há a destacar a presença de Ferro no centro da defesa (pois Jardel está lesionado) para jogar ao lado do companheiro de longa data Rúben Dias, e o regresso do supersónico Rafa ao meio-campo (porque Salvio jogou assim-assim com o Sporting). Confira então que jogadores irão disputar o encontro às 17h30, encontro esse que poderá acompanhar aqui, em direto, na Tribuna.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Samaris, Gabriel, Pizzi e Rafa; João Félix e Seferovic.

Onze do Nacional: Daniel Guimarães; Kalindi, Rosic, Júlio César e Filipe Ferreira; Marakis, Vítor Gomes, Palocevic e Alhassan; Camacho e Rashidov.