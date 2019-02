"Tem-se falado muito dele. Se o conhecerem vão perceber que ele tem os pés bem assentes no chão." João Félix por Bruno Lage

Valia do Aves

"Temos de perceber muito bem o que é a estratégia do Aves, uma equipa que joga com cinco defesas, mas muito ofensiva, que constrói muito bem o seu jogo, e tem três homens no ataque muito perigosos. Desde o primeiro dia que estou muito satisfeito com a minha equipa e com aquilo que tem dado em cada jogo"

Félix na seleção?

"Em função do rendimento em que ele tem tido é normal essa convocatória. O João é um miúdo com enorme potencial, tem-se falado muito dele. Se o conhecerem vão perceber que ele tem os pés bem assentes no chão e tem encarado este mediatismo com normalidade"

Competição saudável

"Eles fizeram apenas um jogo e nem Jardel, nem Fejsa, têm o seu lugar em perigo. Nós não vamos abandonar quem nos deu tanto. Eu estou muito satisfeito com o plantel que temos e vamos sempre escolher os melhores. Eles sentem que têm de dar continuidade ao trabalho que têm feito na equipa B, mas é preciso dar continuidade ao trabalho e ser regular"

Ritmo

"É preciso pensar na recuperação e no intervalo dos jogos e nós temos tomado as decisões em conformidade com esses fatores e a forma como os atletas recuperam. Mas temos de pensar num jogo de cada vez"

Imprevisibilidade

"É possível dar continuidade ao nosso trabalho, em que a base do sucesso está no treino. Temos sido regulares. Nós avaliamos os nossos adversários e temos de ter a capacidade de nos reinventar que é o que vai acontecer no próximo jogo, em que vamos enfrentar uma equipa com estratégia diferente. Temos de nos reinventar para não sermos previsíveis"

FC Porto

"Há pressão com a vitória do FC Porto? Sim, mas a pressão maior é dentro de campo. E só podemos controlar aquilo que fazemos dentro de campo. Temos de dar uma boa resposta em campo"

Mais juventude

"Jonas está convocado. Vejo um jovem a marcar golos e a ir feliz para casa. Isso é o mais importante"