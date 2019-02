"Satisfeitos não só por hoje mas também pelas últimas duas semanas em que temos feito gestão com boas exibições e bons resultados"

Golo cedo facilitou?

“Tudo é fácil quando termina, porque foram 90 minutos muito bem disputados. Entrámos muito bem no jogo, aos 3 minutos já estávamos a vencer, com um bom golo. Durante os primeiros 20 minutos fomos a melhor equipa, tentámos fazer o nosso jogo. Em virtude desse golo acho que a equipa depois abusou da profundidade, de procurar as costas dos defesas e o jogo ficou dividido. Fizemos o 2.º golo, temos uma entrada muito forte na 2.ª parte que nos permite chegar ao 3-0. Com a expulsão as coisas ficam mais complicadas mas o resultado já estava do nosso lado”

Vitória justa

“Sentimos que temos tomado as melhores decisões e que tínhamos de estar disponíveis para fazermos o jogo que fizemos porque o Desp. Aves a jogar em casa e desta forma é uma equipa que se fecha muito bem e depois tem três jogadores muito rápidos, muito perigosos que fazem com que tenhamos de ter uma transição defensiva muito forte e um equilíbrio emocional muito forte. Como viram, o lance do Ferro é mesmo isso, uma pequena distração. Mas acaba por ser uma vitória justa e estamos satisfeitos não só por hoje mas também pelas últimas duas semanas em que temos feito gestão entre os jogos com boas exibições e bons resultados”

Abuso na profundidade

“Conseguimos corrigir ao intervalo e procurar mais o espaço entre linhas. Fruto do nosso primeiro golo, os jogadores sentiram que podiam continuar a explorar a profundidade sem que o adversário desse conta. Conseguimos durante 20 minutos, mas a partir daí não”

Gestão do plantel

“Vamos fazendo a nossa gestão no dia a dia, perceber em que estado estamos e é aquilo que eu tenho dito aos jogadores. Hoje queria ter feito outra gestão mas após a expulsão tive de ajustar para tentar perceber o que o adversário ia fazer. O Jonas a entrar 10 minutos é muito pouco tempo, mas é importante para se sentir ligado ao jogo”