Bruno Lage recupera... Adel Taarabt

O defesa central argentino Germán Conti regressou hoje aos treinos do Benfica, depois de se ter lesionado na coxa esquerda no início do mês, numa sessão em que a grande novidade foi o futebolista marroquino Adel Taarabt.

Segundo a informação divulgada pelo clube lisboeta, Conti iniciou o treino de hoje, quase três semanas após se ter lesionado, na véspera da visita ao Sporting para a I Liga, que as ‘águias’ venceriam por 4-2.

É um regresso importante para o treinador Bruno Lage, num momento em que a equipa não conta com Jardel, lesionado, e Ferro é baixa para a receção de segunda-feira ao Desportivo de Chaves, na 23.ª jornada do campeonato, depois de ter sido expulso na anterior ronda.

Na sessão de hoje, o técnico ‘encarnado’ chamou o marroquino Adel Taarabt, jogador que chegou ao Benfica em 2015/16, mas nunca encontrou espaço, acabando por ser emprestado nas épocas seguintes ao Génova.

Esta temporada, o internacional marroquino, de 29 anos, não tem qualquer jogo disputado pelo clube, nem pela equipa B, pela qual chegou a disputar sete jogos em 2015/16.

Apesar de ter sido chamado ao treino, o jogador não está inscrito na Liga Europa, competição em que o Benfica defronta na quinta-feira o Galatasaray, no Estádio da Luz (20h), depois de ter vencido em Istambul por 2-1.

Fora das opções estão os lesionados Salvio, Fejsa e Jardel, bem como o nigeriano Ebuehi, afastado desde o início da época.

Depois de defrontar os turcos, o Benfica recebe na segunda-feira o Desportivo de Chaves, na 23.ª jornada da I Liga.