Não basta olhar para um fenómeno, é preciso compreendê-lo: Bruno Lage

“Participávamos num torneio internacional em Madrid. Como já estava há muitos anos no Benfica, eu tinha sempre muitos equipamentos, que nestas alturas levava para trocar com jogadores de outras equipas. Tento ficar com uma camisola do Real Madrid, mas não consigo. Então, o Raphael Guzzo vem ter comigo e diz-me para não me preocupar, que o Nélson recebeu uma do Barcelona e não se importa que fique para mim, dá-ma em Lisboa. Nos dias seguintes, o Bruno Lage vem ter comigo e pergunta: ‘Já viste a camisola?’. Respondo-lhe que não e mais tarde volta a perguntar o mesmo. Claro que quando chegámos não há camisola nenhuma, é tudo tanga, e o Bruno tinha feito parte da brincadeira’.”

João Nunes conhece o atual treinador do Benfica há 20 anos, tinha o central, hoje convertido no melhor lateral direito da liga polaca, “apenas 5 ou 6”. Aprende na escola de Quinito, que compete com o nome 1º de Maio da Varzinha. Daí ao Benfica, onde Lage passa a treinar pouco depois, é um instante, porque “na altura era fisicamente mais desenvolvido e podia defrontar jogadores mais velhos”. Lage leva-o para as escolas de competição dos encarnados e cruzam-se em vários momentos da carreira de ambos. Esperem, há aqui outra história que o futebolista quer contar.