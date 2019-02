Bruno Lage: "Jogou-se um bocadinho com o resultado, mas penso que foi uma exibição muito segura"

Dificuldades ou estratégia?

"Um pouco das duas coisas. Fizemos uma boa 1.ª parte, com várias oportunidades de golo. E a determinada altura sente-se que, se eles também não vêem, nós podemos ficar aqui seguros e compactos. Penso que foi isso, jogou-se um bocadinho com o resultado mas penso que foi uma exibição muito segura"

Consistência

"A estratégia que definimos foi bem conseguida. Ofensivamente podíamos ter tido mais bola mas o Galatasaray tem uma forma de jogar muito parecida ao típico jogo turco, as equipas vão ficando partidas e nós também temos de ter qualidade na posse para termos transição defensiva. Nós tivemos essa consciência. É verdade que podíamos ter tido mais bola. O mais importante foram as oportunidades criadas, que foram imensas, quer em transição, quer em ataque organizado, bola parada. Estamos satisfeitos com isso. É um jogo que são dois jogos e estamos satisfeitos porque passámos"

Erros

"Aquilo que nós queremos é encontrarmo-nos a nós. E isso é um longo caminho para fazer. Veja-se o golo deles que foi anulado: é um lance em que o Gedson comete um erro e perde a bola. Mas não havendo muito tempo para treinar tem que se treinar em cima do erro e não desistir. Estamos plenamente satisfeitos com o que estamos a construir e é continuar. Não quero falar do árbitro, o que quero é identificar o erro ali. Está de costas, tem jogadores pela frente, tocar de primeira, seguro. É um momento em que não se pode dominar a bola, temos gente de frente, é tocar e depois já estamos a jogar com os dois médios para a frente. Mas isso é muito trabalho, muito treino"