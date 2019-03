Bruno Lage: “Estes miúdos já jogaram umas cinquenta vezes contra o FC Porto nos iniciados, juvenis, juniores e equipa B”

Decisivo, não

“Sim, espero um jogo diferente de Braga. Um jogo muito importante, mas não é decisivo. Decisivo é uma equipa ser regular e nós temos sido isso nos últimos dois meses e temos de continuar a ser. Esse é o nosso caminho. São jogos importantes, como são o da primeira volta em que o Benfica ganhou e passou para a frente; só que o FC Porto foi mais regular e por isso é que está em primeiro lugar. Tentar encontrar o nosso rumo e tentar ser consistentes. Isso é que faz as equipas campeãs”.

O onze do FC Porto

“Mais importante do que estar a adivinhar o onze [Sérgio Conceição ensaiou a adivinhação] é tentar perceber a dinâmica do FC Porto, independentemente do sistema. Na Taça da Liga jogou em 4x4x2, mas tem alternado entre o 4x3x3 e o 4x4x2 . Uma dinâmica diferente à direita e à esquerda. E também é importante perceber onde é que o Herrera pode jogar, como segundo ou terceiro médio. O FC Porto tem uma organização defensiva muito boa e um ataque à profundidade muito bom também. Estamos preparados para isso, com vários cenários em mente. O que interessa é perceber as dinâmicas e as alterações que vão sendo feitas ao longo do jogo”.

O elogio a Sérgio Conceição

“O Sérgio é o campeão nacional. Tem uma carreira nacional e internacional, por si só, está apresentado. Eu ainda estou a começar”

A juventude encarnada

“Sim... Vamos a ver, independentemente de jogar no Dragão, estes miúdos já jogaram muitas vezes contra o FC Porto, nos iniciados, juvenis, equipa B. Já jogaram umas 50 vezes contra o FC Porto. E que fizemos na Turquia [jogaram seis jogadores da formação contra o Galatasaray] é uma boa resposta para o jogo que aí vem. Está tudo tranquilo e normal para jogar este jogo. O mais importante é perceber que ambas as equipas vão jogar para ganhar. Quem jogar melhor, soma três pontos”

Vamos falar de treino

“Receio? É sempre o mesmo: nós não colocarmos em prática tudo o que fazemos no treino, em casa ou fora, independentemente do adversário. Ainda estamos em fase de construção. Um pequeno parêntesis, para falar de treino: há o treino de aquisição, que serve para evoluir, e as indicações que vamos tendo no treino. Nunca vamos ter tempo suficiente para treinar, é o que os treinadores pensam. Por exemplo, para o último jogo, só tínhamos um central para o jogo e optámos por escolher o Samaris para jogar ao lado do Rúben. Depois, ficava a questão: quem jogava do lado direito ou esquerdo no centro da defesa. O Rúben protege melhor a profundidade e o Samaris faz melhor o ataque à bola, porque um é central e o outro é médio. Para que os dois defendam muito bem juntos, é preciso tempo de treino”.

Jardel, Ferro, Samaris

“O Jardel não está disponível. Sobre a equipa, só amanhã.”

Com Marega, o Porto é mais previsível?

“Marega é um jogador extraordinário à profundidade. Mas se não jogar o Marega na direita, joga o Herrera, que também é muito bom a fazer esse momento, esse movimento. Com ou sem Marega, o FC Porto é sempre fortíssimo”