Autocarro do Benfica e carro onde seguia Luís Filipe Vieira apedrejados

O autocarro do Benfica e o carro onde Luís Filipe Vieira foram apedrejados na chegada ao Dragão. A informação é de fonte oficial do Benfica que garante que a zona do bus encarnado que foi atingida é onde costuma seguir o extremo Zikvovic.

O FC Porto - Benfica disputa-se às 20h30 e será, previsivelmente, um clássico disputado. As equipas estão separadas por apenas um ponto à entrada da 24.ª jornada.

Pode segui-lo em direto AQUI, na Tribuna Expresso.