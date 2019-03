Bruno Lage: "São pequenos deslizes que acontecem e acabámos por oferecer o empate ao Belenenses. O resultado certo seria a nossa vitória"

O jogo

“Jogo muito disputado, acho que fizemos um grande jogo perante este Belenenses. Uma 1.ª parte praticamente nossa, com muita circulação, no entanto um pouco lenta. O Belenenses com uma linha de cinco a defender muito bem a sua baliza, tentou controlar ao máximo o jogo por dentro. Nós sabíamos disso e tentámos explorar o jogo por fora. No entanto a circulação não foi rápida, principalmente entre centrais e médios, para a bola chegar ao corredor e aí criarmos as nossas oportunidades. Corrigimos isso, tentámos receber a bola com os centrais mais à frente, fizemos isso na perfeição, entrámos fortes [na 2.ª parte] e chegámos ao 2-0”

Erros

“São coisas que acontecem, foi uma infelicidade. O que nos levou a este caminho, a esta recuperação é isto, é querermos jogar pelo nosso guarda-redes e por vezes acontecem estes erros. São pequenos deslizes que nos acontecem e nós acabámos por oferecer o empate ao Belenenses, que é uma equipa que joga muito bem, mas que hoje não foi a mesma equipa. Fomos superiores em todos os momentos do jogo por isso penso que o resultado certo seria a nossa vitória, no entanto não foi possível. Mas o que é importante realçar é a atitude, entrega e organização que a equipa teve até final, a tentar sempre vencer o jogo e foi nesse sentido que foram feitas as substituições”

Como gerir após dois resultados negativos

“Isto é normal. É só eles perceberem o jogo que fizeram. Os erros acontecem. Pior seria tê-los feito sem termos feito este jogo. Sabemos que é importante ganhar mas o que nos trouxe aqui nestes dois meses e meio de trabalho é esta qualidade de jogo. Quanto temos um jogo menos positivo temos de fazer a nossa análise. Temos de ter confiança no trabalho e na qualidade de jogo e estou convicto que a equipa jogou bem, pena os dois deslizes que oferecemos ao adversário e que resulta no resultado final”