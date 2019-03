Bruno Lage: "Fizemos uma primeira parte boa e uma segunda parte ainda melhor"

Equipa no seu melhor

“Tínhamos de fazer um grande jogo, tínhamos de estar no nosso melhor e foi isso que aconteceu. Jogámos frente a uma grande equipa que nos criou alguns problemas, particularmente na 1.ª parte. Nós corremos alguns riscos, nomeadamente no controlo do jogo interior, mas tínhamos de correr esses riscos porque tínhamos de ir à procura do resultado. Uma primeira parte boa e uma segunda parte penso que ainda melhor. Estamos satisfeitos com a exibição. Foi isto que prometemos, estarmos no nosso melhor, frescos fisicamente e com uma mentalidade vencedora, só assim podíamos vencer aquela que para mim é a equipa-sensação do campeonato”

Problemas físicos

“Os problemas físicos acontecem, é o preço do sucesso, por estarmos a jogar de três em três dias mas o importante foi a resposta que a equipa deu, com uma frescura física enorme, com uma qualidade de jogo enorme e estamos satisfeitos por isso”

Paragem no campeonato

A paragem agrada-me, mas os jogadores vão estar quase todos nas seleções. Temos muitas formas de trabalhar e o recurso às imagens a este nível é fundamental e depois temos de treinar estas situações que vamos vendo no vídeo, porque não basta ver, também é preciso sentir e treinar. Há coisas que temos de estar sempre a trabalhar e evoluir. É o dia a dia, o jogo a jogo, o treino a treino, é esta a nossa maneira de estar. Estamos com uma dinâmica boa, surge agora a paragem, vamos ter alguns dias para recuperar alguns jogadores”