De volta à fórmula antiga

Depois da revolução que foi o onze do Benfica para o encontro com o Dinamo Zagreb, Bruno Lage volta a fórmulas antigas, com o regresso de Samaris e também de João Félix e Jonas à frente de ataque.

Frente ao Moreirense, o Benfica vai jogar com: Odysseas; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Samaris, Gabriel, Pizzi e Rafa; João Félix e Jonas.

Siga aqui na Tribuna o encontro entre Moreirense e Benfica, a partir das 17h30.