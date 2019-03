João Félix e a troca de Rui Vitória por Lage: "Trouxe outra motivação e outras ideias. As anteriores já não estavam a dar resultado"

O fenómeno João Félix já ultrapassou as fronteiras de Portugal, com o avançado a conceder uma longa entrevista jornal espanhol “Marca”, onde falou um pouco de tudo: Benfica, FC Porto, Lage, Rui Vitória, dos adversários, do passado e muito, também do futuro.

Caracterizando-se como um jogador “inteligente”, que “gosta de ter bola e marcar golos” e como um jovem “tímido” quando não tem confiança, mas depois “divertido e brincalhão”, João Félix admite na entrevista que a saída de Rui Vitória e a entrada de Bruno Lage para o banco do Benfica foi importante para os jogadores.

“Lage trouxe outra motivação e outras ideias. As anteriores já não estavam a dar resultado por razões que desconhecemos. As novas ideias estão a resultar e estamos felizes”, diz o avançado, que fala de Kaká e Rui Costa como grandes referências do seu jogo.

João Félix recordou também o golo que marcou no Dragão, numa casa que foi sua até se mudar para o Benfica com 15 anos. “É difícil explicar o que senti. Era um momento que procurava e foi muito especial para mim e para os meus país. Mas não foi o golo mais especial que marquei até agora. Foi importante, porque era um jogo importante, mas houve outros golos e haverá outros golos importantes”, reconhece, falando também do festejo, em que imitou Mbappé: “Neste momento é o avançado que mais gosto”.

Ronaldo e Militão

Convocado para os próximos dois jogos da Seleção Nacional, João Félix não esconde o entusiasmo com a possibilidade de jogar ao lado de Cristiano Ronaldo. “Não o conheço. É um trabalhador enorme, um futebolista exemplar para todos. Todos conhecem a sua história, que não foi fácil. Há muitos anos que é dos melhores do Mundo e vai continuar a ser por muito tempo. O Real Madrid está a sentir muito a sua ausência”.

João Félix foi também convidado a falar de Éder Militão, que será jogado do Real Madrid na próxima época.

“É um central muito bom. Com a idade que tem, já jogou na seleção principal do Brasil. É rápido, técnico, inteligente… está sempre bem colocado e é um daqueles jogadores que qualquer jogador gosta de enfrentar”, diz, sublinhando também que o seu sonho é jogar “nos grandes clubes e nas grandes competições”, mas que para já está “muito feliz no Benfica que também é um grande da Europa”.