Benfica responde a Vítor Catão: “Declarações objetivamente falsas e gravemente atentatórias da honra e dignidade”

O Benfica anunciou esta terça-feira, em comunicado oficial no site do clube, que irá processar Vítor Catão, depois das declarações do dirigente à CMTV, segunda-feira à noite, sobre alegados encontros com Luís Filipe Vieira.

"Durante o dia de ontem, o Sr. Vítor Catão decidiu proferir um conjunto de declarações na CMTV. Independentemente da avaliação que cada cidadão faça dessas declarações, da motivação e contexto das mesmas, elas são objetivamente falsas e gravemente atentatórias da honra e dignidade do Sport Lisboa e Benfica e do seu Presidente, que, por esse motivo, tomarão as providências adequadas à sua defesa", lê-se no curto parágrafo do comunicado do Benfica.

À CMTV, o dirigente do São Pedro da Cova alegou que o Benfica, através de Luís Filipe Vieira, lhe deu 200 mil euros para colocar um GPS no carro de Pinto da Costa, “dar uma coça” em Francisco J. Marques e corromper árbitros e jogadores.

“Fui ao escritório novo do Vieira, no Seixal, e falei com ele. Tenho o vídeo em que estou com ele. Vieira pediu-me três coisas: primeiro, para pôr uma lapa no carro de Pinto da Costa (não sei o que é), e tenho testemunhas, e depois pediu para arranjar alguém para dar uma grande coça ao Francisco J. Marques para o meter em coma", disse, acrescentando que essa quantia serviria também para "negociar árbitros e jogadores para o Benfica ganhar”.