Rui Costa: “Segui o Paquetá no Brasil e quis levá-lo para o Benfica, mas não consegui. Já era muito caro para um clube português”

Benfica, AC Milan e... Ronaldo. Foram estes os grandes assuntos abordados por Rui Costa em entrevista ao jornal italiano "Gazzetta dello Sport", esta quarta-feira. Eis o que disse o dirigente do Benfica e ex-jogador do AC Milan, em discurso direto:

AC Milan

"Vivi cinco anos com a camisola do AC Milan, numa equipa que se preparava para ganhar tudo e que conseguiu ganhar tudo. Tive muita sorte. Gattuso entrou recentemente como treinador e precisa de tempo. Agora está numa posição em que pode voltar a levar o clube ao topo, porque é um treinador que conhece bem a história do clube. 'Rino' terá um grande futuro. O AC Milan fez bem em escolhê-lo e acho que ele irá conseguir o primeiro objetivo, que é voltar a colocar o clube a jogar na Liga dos Campeões."

Lucas Paquetá, jogador do AC Milan (que interessava ao Benfica...)

"Segui o Paquetá no Brasil, tendo em conta as funções [de scouting] que desempenho, e conheço-o bem. Queria levá-lo para o Benfica, mas não consegui. Já era muito caro para um clube português. Tem qualidade e ainda novo, irá evoluir num futebol difícil como é o italiano. Se é parecido com Kaká? Não me parece. O Kaká era um playmaker, mas também tinha uma força raramente vista num jogador daquela posição. Era anormal, era o Kaká. Tinha um pé esquerdo de veludo."

Piatek, jogador do AC Milan

"Não o conheço tão bem como conheço Paquetá, mas não é preciso muito para saber que é um grande avançado. Fiquei surpreendido com a sua capacidade de adaptação: teve alguns meses em Génova, com imensos golos, mas a mudança para Milão e para um clube com uma história e com uma pressão diferentes poderia ser complicada e necessitar de mais tempo. Mas não, ele chegou e marcou imenso, mesmo em jogos importantes. Parece que está lá há imenso tempo. Mas não vale a pena comparar: ele não é Sheva [Shevchenko]. Trouxe soluções diferentes para o ataque, para resolver problemas. Tive a sorte de jogar com grandes avançados e posso dizer que tê-los na equipa acalma-nos os nervos. Quando o jogo não corria bem, quando tínhamos Sheva, Kaká ou Inzaghi sabíamos que tínhamos alguém que mais cedo ou mais tarde podia marcar e resolver o jogo."

O efeito Cristiano Ronaldo na Juventus

"Basta ver o jogo contra o Atlético de Madrid: se Cristiano está lá, pode resolver. É claro que a Juve não é só Ronaldo, estamos a falar de uma equipa de campeões, mas ter alguém como o Cristiano dá-te confiança, porque é um fenómeno. Sempre foi um bom rapaz e percebíamos que ia ser grande. Sabíamos que ia ser uma estrela, mas ele continua a surpreender: ver o que ele faz aos 34 anos... percebemos que ele é doido. Com a força mental que tem, é difícil prever seja o que for. A Juve já estava entre os favoritos para vencer a Champions antes, mas agora é ainda mais favorita. Com Cristiano tudo é possível."