Bruno Lage: “Se vou torcer pelo Braga? Não, sou adepto do Benfica”

Pepa

“O Pepa desperdiçou a oportunidade de fazer uma grande carreira de futebolista por motivos que ele já foi explicando ao longo da vida. Depois, agarro-se ao que a vida lhe deu. Há dez anos, era treinador aqui [no Benfica], nos iniciados e foi por aí fora. E o espírito do Tondela é esse: espírito aberto, agarrar oportunidades e lutar pela sobrevivência, jogo a jogo. Se não me falha a memória, no ano passado ganhou na Luz. Temos de estar, como sempre, no nosso melhor para somar os três pontos”.

Félix, Jardel, Seferovic

“Estão todos a 100% e podem ser todos opção para o jogo com o Tondela”.

Pausa das seleções

“Se é boa? Para alguns, sim, porque tivemos tempo para trabalhar. Para outros, não, porque vão para as seleções e têm de fazer o trabalho deles lá. Neste intervalo, aproveitámos para treinar algumas coisas que não podemos treinar quando jogamos de três em três dias. Também foi bom para recuperar e ter gente mais fresca. E, também, cumprimos uma promessa: abrimos o treino para as pessoas verem essencialmente os jogadores. Foi um dia bonito”.

Taarabt

“O Taarabt tentou agarrar a oportunidade. Ele perdeu muito tempo numa carreira que se adivinhava brilhante, mas por culpa dele, e ele admite isso. Agora, na equipa A, vai estando de vez em quando connosco, trabalhando continuamente, diariamente. Sentimos que tínhamos de dar uma oportunidade ao Adel [Taarabt]. Depois, jogar na equipa A do Benfica é muito fácil: treinar muito, a mil, e ter rendimento quando se vai a jogo”.

Vai torcer pelo Braga contra o FC Porto? Já pensa no Sporting?

“Um duplo não: sou adepto do Benfica. Olho para nós e para dentro, porque foi isso que nos fez chegar onde estamos. Já disse antes: jogo a jogo. Depois, logo vemos [o jogo da Taça com o Sporting]”

A gestão física

“Tinha de estar aqui duas horas para explicar ao detalhe como se faz isto. Já vos disse que a recuperação varia com a idade e com o tipo de lesões. Depois, é o treino. Assim é que fazemos a nossa gestão. Olhe, durante estes três, quatro dias, começámos a treinar com 22, 23 jogadores e terminávamos com 15, 16 jogadores. É uma gestão diária, individual, mas nunca abdicando das nossas ideias em termos coletivos. Para já, as coisas têm corrido muito bem”.

A importância de Samaris

“É o dia a dia. Não discuto o que se passou no passado. Ele aproveitou a oportunidade e tem correspondido muito bem. Conto com ele, com o Fejsa e com o Florentino, os três sabem interpretar essa posição muito bem. E o Samaris pode ser segundo médio ou central. Mas o que me interessa é o momento”.

A gestão da pressão

“Há uns meses, ninguém nos colocava neste lugar e isso não é pressão, é motivação. Nós queremos trabalhar bem, fazer as coisas bem, jogar bem e proporcionar um bom espetáculo. É com agrado que sabemos que o estádio vai estar lotado e temos de estar muito focados nas nossas tarefas, com bola e sem bola”.