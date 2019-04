Bruno Lage: “Quando cá cheguei, ganhámos dois ou três jogos e compararam-me com o Mourinho. Fartei-me de rir”

Antevisão do jogo

"É um jogo que vai poder dar oportunidade de discutir um título. É um resultado curto, um 2-1, por isso temos de estar ao nosso melhor nível. É um adversário muito competente, das melhores equipas em Portugal, por isso temos de dar o nosso melhor".

O Benfica vai a Alvalade jogar como jogou para o campeonato?

"O que nós procuramos é sempre isso: a nossa construção procura isso, fazer o nosso melhor. De três em três dias temos de mostrar o que vamos fazendo. A equipa tem tido uma evolução mas nem sempre é uma evolução progressiva. Olhamos para as coisas querendo evoluir ao longo do tempo e tentamos não perder coisas que temos como garantidas. Depois também há outro factor, que é as trocas entre jogadores, em diferentes posições que possam jogar. Depois temos um adversário que pode jogar de forma diferente, jogou de uma maneira no primeiro jogo e de outra no segundo jogo, com uma posição diferente para o Bruno Fernandes, e também tem jogado de outra forma diferente, com três centrais. Vamos olhar para as dinâmicas e para os sistemas diferentes que vão apresentando."

Mourinho disse que o Benfica tinha coisas mais importantes do que a Taça para ganhar: a Liga europa e o campeonato. E evitou comparações com Bruno Lage

"A nossa forma de encarar os jogos nestes últimos três meses tem sido sempre como verdadeiras finais. É assim que vamos encarar o jogo porque é um jogo que nos pode pôr na disputa de um título. É de máxima importância para nós. Sobre a segunda parte da pergunta, já tive oportunidade de agradecer, através do meu pai, as palavras do mister Mourinho sobre mim e concordo em absoluto com ele: não somos nós a fazer essas comparações, normalmente são vocês. Estamos sempre à procura de um próximo Mourinho, de um próximo Ronaldo... Quando cá cheguei, ganhámos dois ou três jogos e vocês compararam-me com o Mourinho e fartei-me de rir. O Félix marcou dois ou três golos e compararam-no com o Ronaldo e fartei-me de rir. O mais difícil nesta profissão é vencer. Vencer consecutivamenta é ainda mais difícil. E vencer vários campeotatos é só para quem ainda é mais especial - e uma dessas pessoas é Mourinho. São coisas muito difíceis de atingir no futebol."

A importância de Bruno Fernandes no Sporting

"Nós fazemos sempre essas comparações individuais, se é melhor o Féix ou o Bruno Fernandes, este ou aquele... Acredito é no que a equipa oferece. Se o ronaldo é pior ou melhor do que o Messi... Cada jogador é diferente. Sei que esta não foi a sua pergunta mas aproveito para falar sobre isto. Queremos sempre discutir o melhor mas cada um tem coisas diferentes para oferecer. O que me preocupa é a dinâmica coletiva da equipa. A curiosidade é saber onde é que o Bruno vai jogar. Quando jogámos contra o FC Porto também quisemos perceber onde ia jogar Herrera. O Bruno Fernandes poderá estar mais à frente, como no primeiro jogo, ou mais na construção, como no segundo jogo."

O Sporting jogará com três centrais?

"Não sei se vai jogar com três centrais ou não. Se fosse um treinador português, a jogar em casa, a ter de ganhar o jogo, eu diria que não, mas, na Holanda, o sistema de três centrais é visto como um sistema mais ofensivo. O que acho é que na construção o Sporting vai tentar iniciar as jogadas com três - se é com centrais ou com o 'seis' junto dos centrais ou com um dos laterais com os centrais, isso não sei, mas creio que será uma das soluções e nós temos a nossa estratégia bem definida para condicionar essa saída a três."