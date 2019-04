Bruno Lage: "Bruno Fernandes faz a diferença, mas o que faz a diferença para o nosso lado foram as oportunidades que não concretizámos"

A derrota

"Não foi um jogo muito bem jogado, considerando o que temos feito com os outros grandes. Foi muito parado, o jogo foi tendo travagens. Quando ganhávamos a bola e tentávamos sair, fomos constantemente travados. A primeira parte teve muitas faltas e o jogo esteve emperrado, sem a dinâmica que gostamos de ver em grandes jogos.

Gosto de olhar para um jogo, independentemente do resultado... Como foi a meia-final da Taça da Liga, foi um jogo alegre. Fica o lamento do jogo não ser tão bom e de termos falhado duas ou três oportunidades claríssimas."

A abordagem do Sporting

"Aconteceu o que prevíamos, que era o Sporting sair a três. Ter sempre largura no jogo e condicionar a nossa fase de construção. Estávamos preparados para isso mas não tivemos capacidade para procurar o espaço interior. O jogo ficou muito embrulhado e parado."

Os sonhos do futuro

"São já no próximo domingo. É com isso que temos de nos preocupar. A Taça é um troféu lindo, estes jogadores têm várias passagens por lá, mas o maior sonho é o campeonato nacional e domingo, com o Feirense, temos mais uma final."

A importância de Bruno Fernandes no Sporting

"Acaba por marcar o golo, quer lá quer cá. Faz a diferença nesse sentido, mas o que faz a diferença para o nosso lado foram as imensas oportunidades que não concretizámos na Luz e as duas ou três aqui. O Seferovic, o Jonas... Mas não é apontar o dedo a ninguém. É identificar as oportunidades que criámos e que não aproveitámos."