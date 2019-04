"Sete finais." As contas de Bruno Lage com um olho no título

O treinador de futebol do Benfica pediu hoje aos adeptos que continuem a acreditar na conquista do campeonato, garantindo que a equipa tudo vai fazer para que eles não sintam que o perderam duas vezes no mesmo ano.

"A determinada altura os adeptos sentiram que perderam o campeonato, mas com a recuperação que a equipa fez eles voltaram a acreditar. Agora sinto que as pessoas, por tudo aquilo que se vai vivendo, estão novamente com receio de voltar a perder o campeonato, e perder um campeonato duas vezes no mesmo ano é algo que os pode marcar", disse Bruno Lage.

O técnico, que assumiu o comando da equipa na 15.ª jornada, numa altura em que os 'encarnados', liderados até então por Rui Vitória, estavam a sete pontos do líder FC Porto, pediu aos adeptos que "continuem a marcar presença, criem dinâmica a apoiem a equipa nas próximas sete 'finais'".

Pelo seu lado, o treinador do Feirense, Filipe Martins, admitiu que a equipa ainda acredita na permanência e pede um jogo quase perfeito frente ao Benfica, em jogo da 28ª jornada da I Liga de futebol.

"Quem sabe não ficamos na história por sermos a primeira equipa do Feirense a ganhar ao Benfica. No balneário ninguém desistiu do nosso objetivo. Temos 21 pontos em disputa. Vamos lutar pela vitória neste jogo e nos restantes. Temos de defender o nosso profissionalismo e a instituição centenária que se chama Clube Desportivo Feirense", frisou.

Em conferência de imprensa, o treinador considerou o Benfica "uma equipa muito forte, com um modelo de jogo muito bem definido", realçando que a sua equipa tem de estar na máxima para o embate de domingo.