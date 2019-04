Estádio da Luz é interditado mas Benfica suspende decisão com providência cautelar

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol voltou a castigar o Benfica com mais um jogo de interdição na Luz, devido ao apoio do clube a claques ilegais, nomeadamente num jogo com o Paços de Ferreira, a 23 de setembro de 2017, ou seja, na época 2017/18.

Recorde-se que, anteriomente, o Benfica já tinha visto a Luz ser interditada por quatro jogos, mas a decisão foi suspensa devido à apresentação de uma providência cautelar por parte do clube, ao Tribuna Arbitral do Desporto.

Tal e qual, aliás, como irá acontecer agora, anunciou entretanto o Benfica no seu site. "Consideramos totalmente inaceitáveis e injustificáveis as razões invocadas para tal decisão e estamos convictos de que conseguiremos fazer valer as nossas razões no decurso deste processo", comunicou o clube.