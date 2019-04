TAD aceita recurso do Benfica e suspende interdição da Luz

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) deferiu esta quinta-feira o efeito suspensivo do recurso do Benfica contra a interdição do Estádio da Luz, imposta pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Desta forma, os encarnados vão poder receber na sua casa o Vitória de Setúbal, em partida referente à jornada 29 da Liga, agendada para domingo, às 20h.

O motivo do castigo é um alegado apoio do Benfica a claques não legalizadas, no jogo com o Paços de Ferreira, no Estádio da Luz, a 23 de setembro de 2017, que as ‘águias’ venceram por 2-0.