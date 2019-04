“Coloquei-lhe pressão antes do jogo. Disse-lhe que tinha de fazer 10 golos. Quando acabou o jogo, disse: ‘Estou a dever-te sete, mister’”

O treinador Bruno Lage mostrou-se hoje satisfeito pelo reconhecimento ao Benfica pela vitória frente ao Eintracht Frankfurt, para a Liga Europa, mas sublinhou que o pensamento está em vencer “mais uma final” na I Liga de futebol.

O triunfo a meio da semana, por 4-2, frente aos alemães deixou os ‘encarnados’ mais perto das meias-finais da competição.

“Vivemos no equilíbrio aqui dentro e no controlo das emoções, sabendo que quando vencemos não tudo está bem e quando perdemos não tudo está mal. O caminho faz-se de uma forma sempre equilibrada e todos gostamos de ser reconhecidos. Ficamos satisfeitos por isso e pela qualidade do nosso trabalho”, afirmou o técnico das ‘águias’, em conferência de imprensa.

Tendo como objetivo principal ser campeão nacional, Bruno Lage voltou a salientar a importância de vencer “mais uma final”, desta vez na receção ao Vitória de Setúbal, no domingo, a contar para a 29.ª jornada.

“Importância porque se trata de mais uma final. Temos de estar no melhor nível, contra uma equipa com excelente organização, que joga compacta e não sofre muitos golos. Tem nos três homens da frente o verdadeiro perigo. Fora de casa conquistaram alguns pontos e resultados interessantes”, analisou.

Bruno Lage não conseguiu evitar falar do avançado João Félix, que ‘brilhou’ na quinta-feira, ao apontar um ‘hat-trick’, tornando-se o jogador português mais jovem a marcar três golos nas competições europeias, superando Eusébio.

“Coloquei muita pressão no João antes do jogo. Disse-lhe que tinha de fazer 10 golos. Fez o jogo que fez, de uma forma tranquila, e quando acabou o jogo passou por mim e disse-me: Estou a dever-te sete, ‘mister’. Que tenha mais anos de Benfica e uma carreira ao nível do que o seu potencial indica”, revelou.

A terminar contrato com os ‘encarnados’, Samaris tem-se destacado no Benfica desde que Bruno Lage pegou na equipa, em janeiro. Contudo, o técnico preferiu não desvendar se o médio grego vai continuar no clube na próxima temporada.

“Nos últimos três meses e meio todos têm jogado, começando de início. Estamos satisfeitos com o Samaris, com o Fejsa, com o Florentino e com o Gabriel”, limitou-se a dizer.

No domingo, o Benfica, líder da I Liga em igualdade pontual com o FC Porto, ambos com 69 pontos, recebe o Vitória de Setúbal, 11.º, com 31, no Estádio da Luz, pelas 20:00, num encontro referente à ronda 29 do campeonato