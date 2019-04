O triunfo

“Boa noite, boa noite. É normal a equipa sentir-se um bocado cansada, mas acaba por não se notar muito porque há muita entreajuda. As indicações que temos é para irmos sempre à procura do golo e é isso que fazemos, todos juntos”.

Em casa

“Sinto-me sempre bem aqui, no Benfica, apoiado por toda a gente. As outras épocas foram o que foram, mas isso não me chateou. Agora é continuar a perseguir o nosso objetivo, que é conquistar o campeonato.”