Um curioso meio-campo no onze do Benfica

Um dia depois do triunfo portista em Portimão (3-0), o Benfica entra em campo para defrontar o Vitória de Setúbal, na Luz, para não perder o comboio do título. E estas são as escolhas de Bruno Lage, que faz regressar algumas unidades relativamente ao onze que ganhou ao Eintracht de Frankfurt (saíram Jardel e Fejsa). Nota para a presença de Florentino, que parece ter ganho vantagem relativamente à concorrência para preencher o lugar do lesionado Gabriel.

Assim sendo, sem mais demoras, aqui vai o onze encardo, composto por um meio-campo em que, há meses, ninguém apostaria.

Onze do Benfica: Odysseas; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Samaris, Florentino, Pizzi e Rafa; João Félix e Seferovic.

Onze do Vitória: Makaridze; Mano, Artur Jorge, Vasco Fernandes e André Sousa; Sávio, Rúben Micael, Éber Bessa e Nuno Valente; Jhonder Cádiz e Berto.

Acompanhe ao minuto o Benfica - Vitória de Setúbal AQUI, na Tribuna Expresso, a partir das 20h