Por cada extremo que sai, outro entrará: na convocatória de Bruno Lage há uma surpresa

O Benfica joga esta quinta-feira (20h) a continuidade na Liga Europa diante do Eintracht Frankfurt, na Alemanha (4-2, na Luz, na primeira mão), e Bruno Lage reservou uma surpresa na lista de convocados: Salvio, o extremo argentino que se lesionara a 14 de fevereiro, com o Galatasaray (Liga Europa), está de volta às opções do treinador.

De resto, realce para os regressos de Jardel, Zlobin e Fejsa, e as saídades de Jota, Zivkovic e Taarabt, que não está inscrito na UEFA.



Guarda-redes: Mile Svilar, Odysseas e Ivan Zlobin

Defesas: Rúben Dias, André Almeida, Jardel, Grimaldo, Ferro e Yuri Ribeiro

Médios: Fejsa, Pizzi, Rafa, Samaris, Salvio, Cervi, Florentino e Gedson Fernandes

Avançados: Seferovic, Jonas e João Félix