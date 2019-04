Bruno Lage: "Até o 4.º árbitro ficou espantado com a minha expulsão"

Expulsão

“Na Liga Europa temos um pequeno monitor junto ao banco e quando é o golo e eu olho e vejo facilmente que o jogador está em posição irregular no momento da recarga. Desloco-me ao 4.º árbitro apenas a dizer que há fora de jogo e faço o sinal do VAR. Talvez uma falha minha, porque estamos tão habituados ao videoárbitro… não sei se existem regras para nos expulsar numa situação destas mas foi apenas isto. Vemos treinadores a fazer tanta e tanta coisa que às vezes fico espantado. Até o 4.º árbitro ficou espantado com a minha expulsão. Eventualmente o árbitro vai agora olhar para o lance e perceber que cometeu um erro. É um erro que condiciona um pouco, porque dá um golo ao adversário, mas temos também de olhar para o que foi o nosso jogo e perceber onde não fomos tão fortes. É uma reflexão que temos de fazer”

Jogo equilibrado

“Não fomos tão pressionantes como eventualmente devíamos ter sido, e estrategicamente estávamos preparados para isso, mas acho que foi um jogo equilibrado. Criámos oportunidades para marcar, quer na 1.ª mão como neste jogo. Sei que é indiferente, porque acabámos por não o fazer”

Foco no campeonato

“Tem de ser. São cinco finais e temos de olhar para elas como muito importantes e decisivas, para chegarmos ao final na posição que estamos”