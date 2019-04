Ponto prévio: será sempre meio injusto falar em “saída limpa” quando o Benfica foi vítima de um erro grosseiro da equipa de arbitragem (ainda por cima, sem VAR) que resultou no primeiro golo do Eintracht Frankfurt, aos 36 minutos, por Filip Kostic. Mas na viagem à capital financeira da Europa, o Benfica esbanjou a vantagem de 4-2 trazida de Lisboa bem antes disto - com razões de queixa ou não, os encarnados deram desde logo a iniciativa de jogo ao Eintracht e optaram por ficar sossegadinhos na expectativa.

E isso foi a morte do artista.

Porque mesmo com um onze com vários jogadores menos utilizados, o Benfica pareceu uma equipa progressivamente cansada, pouco fresca e sem ideias. Uma equipa que deixou-se manietar e acusou muito os dois golos do Eintracht, dois golos que bastaram aos alemães, que tinham sofrido quatro em Portugal mas marcado dois, deixando a eliminatória mais em aberto do que à partida poderia parecer.

Mais aberto ainda quando cedo se percebeu que o Benfica era uma equipa na expectativa, frente a um Eintracht diabólico no ataque mas frágil na defesa. O golo de Kostic, em claro fora de jogo na recarga a um remate de Gacinovic que foi ao poste, acabou por ser a única oportunidade flagrante da equipa de Frankfurt até então, mas o certo é que toda a 1.ª parte foi dominada pela frente de ataque eslava do Eintracht, que depois do golo empurrou os encarnados para a sua área, num “ai-jesus” que só terminou quando o árbitro apitou para o intervalo.

Sem Bruno Lage, expulso no lance do golo do Eintracht, e com muitos jogadores em sub-rendimento, o Benfica acabou por entrar bem na 2.ª parte e aos 47’ uma jogada pela esquerda de João Félix quase dava o empate. O miúdo foi por ali fora com a bola a serpentear junto aos seus pés, quase como se ele nem lhe precisasse de tocar, e o cruzamento quase dava autogolo.

Aos 52’, e na sequência de uma boa fase do Benfica, com muita bola e mais pressão, Seferovic viu-se frente-a-frente a Kevin Trapp, mas falhou o cabeceamento depois de um bom passe de Samaris.

Simon Hofmann - UEFA/Getty

Não conseguir capitalizar o momento é chato, mas a isso juntar erros é fatal - o golo que valeu ao Eintracht a passagem às meias-finais da Liga Europa, aos 67’, é uma espécie de compêndio de erros e passividade. Começou em Rúben Dias, que aliviou uma bola à entrada da área em balão e seguiu para Fejsa, incapaz de travar a segunda bola do Eintracht, mesmo com todo o tempo e o espaço para o fazer.

Com tudo isto, a bola circunavegou por Da Costa, depois por Jovic, por Kostic e por fim por Rode, que rematou para o lado esquerdo de Vlachodimos.

Tal como no primeiro golo da equipa da casa, o Benfica reagiu mal. Com o abismo ali tão perto, deixou que o jogo se partisse, deixou o Eintracht criar perigo e só no final voltou a chegar à área dos alemães. Já tarde e já demasiado com o coração, ainda que Salvio tivesse tido aos 85’ uma oportunidade de ouro para levar o Benfica para as meias-finais. O remate saiu forte e direitinho ao poste.

Foi uma saída limpa da Europa, porque o Benfica falhou a abordagem ao jogo. E errou demasiado, tanto na 1.ª mão como em Frankfurt. E quando assim é, um erro de arbitragem, por mais grave que tenha sido, não pode justificar tudo.

Resta agora a empreitada do campeonato ao Benfica, no dia em que Portugal ficou órfão na Europa.