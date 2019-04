Sem Rafa avança Cervi para o onze do Benfica

Falava-se de Salvio e até de Taarabt, mas Cervi a novidade em destaque no onze de Bruno Lage para a receção ao Marítimo, no jogo que fecha a 30.ª jornada da I Liga. O argentino vai jogar no lugar habitualmente ocupado por Rafa, que está castigado.

Lage faz ainda regressar Ferro ao eixo da defesa e Florentino fará companhia a Samaris no meio-campo.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Ruben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Florentino, Samaris e Cervi; João Félix e Seferovic

Acompanhe aqui o Benfica - Marítimo, a partir das 20h15.