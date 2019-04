Bruno Lage e a vantagem na tabela: "Vejam aquilo que nos aconteceu com o Belenenses e o que aconteceu com o FC Porto frente ao Rio Ave"

Boa 2.ª parte

“Tivemos uma boa reação ao golo do Sp. Braga. O jogo começou equilibrado, o Sp. Braga tem duas ou três saídas antes de acontecer o golo. E a 2.ª parte com uma enorme qualidade, de equipa grande que é aquilo que nós somos e só assim poderíamos ultrapassar esta equipa do Sp. Braga, que é fantástica, orientada por um grande treinador e com uma dinâmica muito interessante, muito difícil de bater e na 2.ª parte tínhamos de ser mais pressionantes, mais acutilantes, melhores na circulação de bola, mais rápida e eficaz, à procura dos espaços perto da baliza. Foi o que fizemos e estamos satisfeitos com os três pontos”

Sp. Braga

“O Sp. Braga tentou fazer um quadrado junto aos nossos médios, com os dois avançados a tentar receber a bola nas costas dos nossos médios e com ataque à profundidade em cima do nosso ponta de lança. E isso obrigou-nos a esticar a equipa. Tentámos corrigir isso e corrigir isso era fazer pressão. Mas o Sp. Braga explorou bem”

Vantagem importante?

“Vejam aquilo que nos aconteceu com o Belenenses, o que aconteceu com o FC Porto no Rio Ave, duas equipas a ganhar 2-0 que depois foram empatar. Temos de fazer a nossa caminhada bem segura. Temos de continuar final a final, a apresentar o nosso jogo, principalmente como fizemos aqui na 2.ª parte, para conseguir os três pontos. Portimonense é mais uma final”

Efeito Bruno Lage?

“Aquilo que eu disse há meses reafirmo: só é possível fazer isto com um grupo de trabalho motivado e empenhado. Jogo a jogo tenho dito isto. Eles têm feito de mim treinador e está a ser uma aventura fantástica. Digo aos meus jogadores para colocar de lado a questão emocional e concentrarem-se naquilo que têm de fazer que é o nosso jogo, o que temos de fazer em termos defensivos, ofensivos e conhecer bem os nossos adversários”