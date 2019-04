Conselho de Arbitragem vai receber FC Porto e Benfica

O FC Porto pediu primeiro, ao início da tarde desta segunda-feira, reuniões “com caráter de urgência” ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol e ao presidente do Conselho de Arbitragem. Poucas horas depois seguiu-se o Benfica, que apenas fez ao pedido relativamente ao Conselho de Arbitragem. E, ao início da noite, o órgão federativo já respondeu que sim, que que vai receber ambos os clubes.

A notícia é avançada pela agência Lusa, que cita fonte do próprio Conselho de Arbitragem, que sublinhou que está disponível “sempre que tal é solicitado, por qualquer clube de qualquer modalidade ou escalão”. As reuniões deverão ocorrer assim que for possível conciliar agendas.

Os pedidos de reunião de Benfica e FC Porto surgiram após a 31.ª jornada da Liga, que adiantou os encarnados na luta pelo título, com mais dois pontos do que o rival, após a vitória por 4-1 em Braga. Os dragões queixam-se de “um penálti por assinalar contra o Benfica”, de um “penálti assinalado indevidamente contra o Sporting de Braga” e de “uma expulsão perdoada ao jogador João Félix”.

Por outro lado, na sexta-feira, o FC Porto empatou no terreno do Rio Ave (2-2) e queixa-se dos dois penáltis por assinalar a seu favor.

Os portistas garantem que tudo farão para “que seja respeitada a verdade desportiva, doa a quem doer”. No comunicado benfiquista, são mencionados “acusações e insinuações” referidas nos comunicados de FC Porto e Sporting de Braga, que justificam o pedido de reunião.